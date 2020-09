Bijna één miljoen kankerpatiënten, maar goede nazorg ontbreekt

René Landman

De Alkmaarse René Landman (62) kwam er in 2015 achter dat hij prostaatkanker had. “Ik had nergens last van, maar de huisarts vond het verstandig om het toch mee te nemen in het bloedonderzoek. Dat was maar goed ook.” Hij werd geopereerd, omdat dat de minste kans op uitzaaiingen zou geven. Toch was het daarna nog steeds mis. Landman: “Ik moest nog 35 keer bestraald worden. Fysiek op zich best te doen, maar mentaal wel zwaar.” Toch was hij er zelfs toen niet van af. Na nog meer bestralingen en slopende maanden van wachten kon hij in januari vorig jaar zeggen dat hij weer in de veilige zone zit.

Landman wil dat er meer aandacht komt voor nazorg bij oud-kankerpatiënten. “Ik was altijd een vrij rationeel en zakelijk persoon, maar dat heeft wel een knauw gekregen. Een oncologisch psycholoog adviseerde me mindfulness, mediteren en yoga. Daarmee heb ik mezelf er mentaal doorheen geloodst. En ik ben naar een seksuologe gestapt, want het doet ook heel wat met je seksleven. Nu ben ik zelf assertief genoeg om dat te doen, maar ik denk dat er veel mannen zijn die juist veel schaamte of angst hebben. Het zou goed zijn als daar wat meer hulp voor zou zijn. Er is leven na kanker, maar dat moet je wel eerst leren accepteren.”

Anja Veens

Anja Veens (62) uit Huizen kreeg in 2011 de diagnose borstkanker. Ze werd geopereerd en kreeg bestralingen tot september 2012. Aan alle behandelingen hield ze echter wel oedeem en schouderklachten over. “Ik ben linkshandig en ook links geopereerd. Daardoor kon ik in het begin ineens niet meer bij de bovenste kastjes of de parkeerautomaat. En ik kon mijn kleinkinderen niet meer optillen.”

Om die reden heeft ze inmiddels al zo’n acht jaar fysio- en oedeemtherapie. Iets wat ze voor een flink deel zelf moet betalen. “Oedeemtherapie zit in de basisverzekering, maar kost je wel je eigen risico. En ik had het geluk dat ik me voordat ik ziek werd al aanvullend had verzekerd voor fysiotherapie, anders zou dat ook voor eigen rekening zijn geweest.”

Veens had best wat meer hulp kunnen gebruiken bij het vinden van de juiste bijstand. “Je moet veel zelf uitzoeken en hulp is vaak lastig te vinden. Natuurlijk zijn er de controles, maar verder komt er weinig vanuit het ziekenhuis. Ik zou het best fijn vinden als ik af en toe een evaluatiegesprek zou hebben. Gewoon om even te bespreken waar ik nu sta. Het blijft toch elke keer weer spannend als je het ziekenhuis binnenstapt voor controle.”

Wolter Klinkert

Wolter Klinkert (52) uit Amstelveen ontdekte in 2018 dat hij darmkanker had. Aanvankelijk zeiden de artsen dat hij nog maar een tot twee jaar te leven had. Dat werd drie weken later bijgesteld, toen het om littekenweefsel bleek te gaan. “Dat waren de bizarste drie weken van mijn leven,” zegt Klinkert. “Ik zou de dag erna op vakantie gaan naar Zuid-Afrika. ‘Ga maar, het kan je laatste zijn’, zei de arts tegen me.”

Inmiddels is Klinkert volledig schoon verklaard. Hij had zelf erg veel steun aan zijn gezin en zijn vrienden. “Ik kan goed praten met mijn vrouw, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, die dat niet hebben. En ik ben altijd blijven sporten, ook al kostte dat heel veel moeite. Het heeft me er mentaal wel doorheen geholpen, omdat ik af en toe gewoon kon vloeken.”

Klinkert kreeg ook een paar keer speciale begeleiding, maar die werkte voor hem minder goed. “Ik moest daar voor de zoveelste keer mijn verhaal vertellen en hoorde dan ‘Goh, wat erg’. Ik kreeg totaal geen handvatten aangereikt om ermee om te kunnen gaan. Daar ben ik toen dus snel weer mee opgehouden.”