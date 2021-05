Bijna een derde Nederlanders heeft antistoffen tegen corona

Beeld ANP

Het percentage van 32 procent is nog niet genoeg om van groepsimmuniteit te kunnen spreken, zegt professor Hans Zaaijer. Daarvoor moet volgens hem bij de huidige varianten van Covid-19 een immuniteit van ongeveer 67 procent bereikt worden. Het percentage mensen met antistoffen gaat mede door de vaccinaties echter snel omhoog, constateert Zaaijer in de cijfers van zijn wekelijkse studies. De laatste twee weken van april steeg het percentage ‘beschermde Nederlanders’ telkens met 4 procentpunt.

De komende weken wil de overheid het vaccinatietempo verder opvoeren. Binnen nu en drie weken zijn er volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid bijna 3 miljoen prikken gepland. Op 23 mei moeten er ruim 8,4 miljoen gezet zijn.

Beeld Sanquin

Meer dan 40 procent

Het effect van de vaccinaties is nu vooral goed te zien bij donoren van 61 tot 70 jaar, blijkt uit de studie van Sanquin. Het percentage ligt daar inmiddels boven de 40 procent. De donors van 71 jaar en ouder blijven nog iets achter maar stegen ook snel, naar ongeveer 35 procent. Zaaijer: “Het is mooi om de vaccinaties zo goed terug te zien bij de donors. Aan de andere kant zien we dat de antistoffen bij donors van 18 – 30 jaar ook gestaag verder stijgen, naar boven de 30 procent, maar dat komt door voortgaande besmettingen.”

Wekelijks onderzoekt de zogenaamde Vinger aan de Pols (VAP)-studie van Sanquin een steekproef van ongeveer 2.000 bloeddonors op antistoffen, in aanvulling op het onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet. De groep donoren is niet per definitie een representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, maar veranderingen over de tijd geven volgens Sanquin waardevolle informatie over de aanwezigheid van corona-antistoffen onder de Nederlandse bevolking.

Meer vrouwen dan mannen hebben overigens antistoffen. Dat komt omdat meer vrouwen in de zorg werken, en met voorrang zijn gevaccineerd, stelt Zaaijer.

De opbouw van antistoffen per leeftijdsgroep. Beeld Sanquin