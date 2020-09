Bijna altijd vals alarm: heeft het zin om verkouden kinderen te testen?

Een coronatest in de groep kinderen van 5 tot en met 14 jaar valt vrijwel altijd negatief uit; minder dan 1 procent is positief. Beeld ANP

Wanneer moeten kinderen met milde klachten als een loopneus, keelpijn of een lichte verhoging thuisblijven?

Dat hangt af van de leeftijd. Kinderen tot 7 jaar mogen ondanks hun klachten doorgaans naar school of het kinderdagverblijf, al zijn er uitzonderingen. Als hun ‘nauwe contacten’, zoals hun ouders, Covid-19, benauwdheidsklachten of koorts hebben –een lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger – moeten kinderen tot 7 jaar thuisblijven. Datzelfde geldt bij verlies van reuk- en smaakvermogen zonder dat het past bij bekende klachten van het kind, zoals hooikoorts of astma.

Hoe zit het bij kinderen ouder dan 7 jaar?

In de leeftijdscategorie van 7 tot 13 jaar zijn de regels strenger. Alleen als verkoudheidsklachten passen bij een bekende, chronische aandoening mogen deze kinderen naar school. Jeugdartsen hebben voor ouders en scholen een handige beslisboom opgesteld voor kinderen tot 13 jaar. Vanaf 13 jaar gelden dezelfde regels als voor volwassenen. In het kort: laat je bij klachten testen en blijf thuis tot je de uitslag binnen hebt.

Wat moet je als ouder doen als het dagenlang duurt voor je je snotterende kind kunt laten testen?

“Officieel moet het kind thuisblijven tot er een negatieve testuitslag is of tot de klachten ten minste 24 uur over zijn,” zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht, “maar met de oplopende wachttijden voor coronatests wordt het voor ouders steeds lastiger de richtlijnen na te leven, zeker als ze door hun thuisblijvende kroost in de knel komen met hun eigen werk.”

Het offer is dus groot, en de meerwaarde lijkt gering. Kinderen op de basisschool worden zelf zelden zwaar ziek en ze dragen volgens de meeste studies slechts marginaal bij aan virustransmissie. Dat bevestigt ook Bruijning. Tel daarbij op dat een coronatest bij deze groep kinderen vaak negatief uitvalt: in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 14 jaar testte in de periode van juni tot vorige week minder dan 1 procent positief.

De kans is dus groot dat die kinderen – en hun ouders – vaak voor niets thuisblijven; het gaat bijna altijd om vals alarm.

Moeten de GGD’s vanwege testschaarste niet stoppen met het testen van jonge kinderen?

Sinds begin juni ging ruim 4 procent van de testcapaciteit op aan kinderen tot en met 14 jaar. “Het zou een beleidskwestie kunnen zijn om groepen die a priori een lage kans op besmetting hebben niet meer te testen,” zegt Emmeline Buddingh, kinderarts-immunoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. “Maar om testschaarste tegen te gaan is het belangrijker dat volwassenen zonder symptomen zich niet meer bij de GGD melden voor een coronatest. Juist omdat die groep a priori de allerlaagste kans heeft om positief te testen.”

Helemaal geen kinderen meer testen is een slecht idee, vindt Bruijning. Allereerst raak je zo het zicht kwijt op de manier waarop het virus zich in de samenleving verspreidt. Ten tweede is de situatie bij oudere kinderen anders dan bij jonge.

Hoe zit het dan bij oudere kinderen?

“Hoe ouder ze zijn, hoe meer kinderen op volwassenen gaan lijken,” aldus Bruijning. “Daarbij hoort ook dat ze meer virus verspreiden.”

Zij hebben het coronavirus ook vaker onder de leden dan jonge kinderen, blijkt uit de RIVM-cijfers. In de periode van juni tot vorige week testte in de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar 2,5 procent positief.

Iedereen snel testen is het fundament van het Nederlandse coronabeleid, maar het fundament blijkt wankel. Dat moet veranderen; er moeten meer tests komen, aldus Buddingh. Maar als dat niet lukt en de overheid moet in de wintermaanden vanwege toenemende testschaarste harde keuzes maken, dan lijkt het op grond van de huidige kennis zinvol om minder te gaan testen bij jonge kinderen.