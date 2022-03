Bijna alle maatregelen weg, maar welke nog niet?

Ten tijde van de coronamaatregelen (en de anderhalvemeterverplichting) werden de terrassen en de stoepen verbreed om mensen meer ruimte te geven. Beeld Daphne Lucker

Zorgminister Ernst Kuipers kondigde twee weken geleden aan dat hij genoeg ruimte zag om ook afscheid te nemen van de laatste nog geldende coronaregels. De omikronvariant van het virus die de afgelopen maanden rondgaat, maakt mensen doorgaans minder ziek dan eerdere varianten en op intensive cares is het aantal coronapatiënten vrij stabiel op een veel lager niveau dan toen de deltavariant de overhand had. “Dit virus gaat niet meer weg, maar we zitten in een veel gunstiger situatie,” aldus Kuipers. Wat verandert er deze woensdag?

Exit testen voor toegang, mondkapjes mogen af

Wie naar een groot evenement of een grote nachtclub wil, hoeft zich voortaan niet meer vooraf te laten testen. Mondkapjes zijn, tegen OMT-advies in, niet meer verplicht in het openbaar vervoer. Wel dien je nog een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op luchthavens na de veiligheidscontrole, omdat daar de internationale regels gelden.

Thuiswerkadvies vervalt

Ook het (gedeeltelijke) thuiswerkadvies had het OMT liever nog even aangehouden, maar het kabinet ziet daar op dit moment geen noodzaak toe. Het kabinet stimuleert wel dat werkgevers met hun werknemers afspraken maken over thuiswerken, mocht daar vraag naar zijn.

Geen QR-code meer na buitenlandse reis

Mensen die vanuit andere EU-landen Nederland binnenkomen, hoeven voortaan ook geen QR-code meer te hebben om aan te tonen dat ze zijn gevaccineerd, recent getest of hersteld van een coronabesmetting. Dat geldt ook voor landen die niet bij de EU horen, maar wel bij het Schengengebied met open grenzen: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein.

Geen regels, maar adviezen

Wat blijft, is het uitgangspunt dat mensen die klachten hebben thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Preventief testen is volgens de overheid niet meer nodig. Wel blijft het advies om binnenruimtes goed te ventileren, vaccineren, regelmatig handen te wassen en in je elleboog te hoesten en niezen. In het algemeen roept de overheid mensen op rekening met elkaar te houden en bijvoorbeeld afstand te houden als iemand daar om vraagt.