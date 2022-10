Bijna alle bewoners weer terug naar huis na brand in centrum

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Beeld ANP / Michel van Bergen

Een woning op 2 hoog in de Moddermolenstraat, een zijstraatje van het Zuiderkerkhof, is zwartgeblakerd. De voorkant van 1 hoog is weg, alleen de verwarming staat er nog. De explosie is volgens de brandweer begonnen in de keuken, vertelt een buurvrouw.

“Om 05.45 hoorde ik een geluid alsof een kast naar beneden viel,” zegt ze. “Ik liep naar het raam en hoorde het soort geschreeuw dat je serieus neemt. Een buurman riep: brand!” De bewoner kende ze niet goed. “Laten we zeggen dat het iemand was die wel eens overlast bezorgde.”

De brandweer had het vuur volgens een woordvoerster snel onder controle, maar de schade is groot. De straat is bezaaid met glas en de voorgevel van de woning is weggeblazen. Volgens de brandweer moesten achttien bewoners van het pand aan het Zuiderkerkhof hun huis verlaten.

Bijna alle bewoners van het pand aan het Zuiderkerkhof kunnen inmiddels terug naar huis, laat een woordvoerder van de brandweer zaterdagmiddag weten. Vier woningen van het pand zijn nog niet vrijgegeven, daar is de politie nog bezig met onderzoek.

Op de vlucht

Het vuur is mogelijk veroorzaakt door een explosie in een van de woningen, die moedwillig zou kunnen zijn veroorzaakt door de bewoner. De politie doet momenteel onderzoek. De bewoner is volgens buren op de vlucht. Een buurvrouw heeft de man na de explosie zien wegrennen. De politie kan dit echter niet bevestigen.

“Hij was een speciaal geval,” zegt een buurman. “Wonderbaarlijk dat er geen doden zijn gevallen. Hij was een man op zichzelf, maar dit zag ik niet aankomen. Heel triest.”

Integratieproces

Volgens buren is de bewoner een man van begin dertig, die vanuit HVO Querido anderhalf jaar geleden als integratieproces een woning in de straat had gekregen. Een buurman: “Hij was een psychiatrisch geval. Hij had met iedereen ruzie en schold iedereen uit. Hij gooide met vuilnis en soms liet hij ook zijn piemel zien. Hij is ook al eens opgepakt door de politie.”

Enkele buren zeggen dat ze Querido hadden gewaarschuwd dat het mis zou gaan met de man. “Het is goed dat zo iemand hier woont, maar zonder begeleiding kan dat niet. Het is eng. Hier hadden doden kunnen vallen”

De bewoners van het complex zijn in het stadhuis opgevangen. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Omwonenden worden door de gemeente en de politie geïnformeerd en er komt ook een bijeenkomst voor hen.

De grote brand aan de #Zuiderkerkhof in #Amsterdam is onder controle. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de brand. 18 personen zijn opgevangen in de buurt. Het is nog onduidelijk wanneer zij terug kunnen naar de woningen. De brandweer zal nog enige tijd ter plaatse zijn — Brandweer AA (@BrandweerAA) 8 oktober 2022

