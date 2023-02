Bijna 8000 veroordeelden ontlopen straf: 90 procent zit in buitenland

De Pompekliniek in Nijmegen, waar Sherwin Windster in 2022 uit ontsnapte. Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid aan De Gelderlander heeft verstrekt. Onder de 7853 voortvluchtige veroordeelden zitten 606 daders van een ernstig geweldsmisdrijf, zoals Sherwin Windster, die in 2022 samen met Amsterdammer Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen ontsnapte. D. is ondertussen opgepakt, Windster is nog altijd voortvluchtig.

In 2017 scherpten politie en justitie het opsporen van daders flink aan. Er waren toen 11.000 criminelen op de vlucht, naar wie nauwelijks meer werd omgekeken. Sindsdien belanden per jaar honderden voortvluchtige veroordeelden alsnog achter de tralies. In 2021 werd het aantal voortvluchtigen teruggebracht tot minder dan 8000.

Een mooi succes, vindt Peter Homminga van de politie Rotterdam. Hij gaf leiding aan het project ‘Onvindbare veroordeelden’. “Destijds bestond het rare beeld dat je in Nederland als crimineel ongestoord vrij kon rondlopen met een gevangenisstraf achter je naam. Je hoefde toch niet te zitten. Dat is dus niet zo.”

Vluchten naar moederland

Zijn project leidde tot een nieuwe vaste werkwijze. Sinds het project in 2021 is gestopt, opereert vanuit Noord-Nederland een speciaal samenwerkingsteam van politie, justitie en de CJIB. Dit team spoorde tot oktober 2022 minstens 435 criminelen op, die nog een celstraf hadden openstaan. “De zoektocht naar onvindbare veroordeelden is sinds het einde van het programma onverminderd doorgegaan,” zegt een woordvoerder van het ministerie.

Veel lager dan die 8000 voortvluchtigen kom je waarschijnlijk niet uit, erkent voormalig programmaleider Homminga. Zij zijn naar landen gevlucht waar ze meestal oorspronkelijk vandaan kwamen. Het gaat dan om voormalige Oostbloklanden als Roemenië, Polen en Albanië, maar ook Suriname en Marokko. Landen waarmee Nederland niet of zeer beperkt mee samenwerkt. Homminga: “Dat wil niet zeggen dat sommigen later niet alsnog tegen de lamp kunnen lopen. Die dossiers worden geregeld opnieuw doorgenomen. Soms blijkt men toch opnieuw in Nederland te zijn.”

Nederland heeft als een van de weinige Europese landen wel haarscherp in beeld hoeveel daders hun celstraf proberen te ontlopen. Hoeveel verdachten van ernstige misdrijven op de vlucht zijn geslagen, zoals de schutter van Zwijndrecht, is niet bekend. Op de Nationale Opsporingslijst staan momenteel 24 mannen die dringend door de politie worden gezocht.