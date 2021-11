Bijna 21.000 positieve coronatests gemeld, hoogste aantal ooit

GGD-medewerkers voeren een coronatest uit in een teststraat. Beeld ANP

De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als in de week ervoor. Gemiddeld komt dit neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een nieuw record.

Nog een record: op dinsdag nam de GGD meer coronatests af dan ooit tevoren: 93.000. Het aantal mensen dat zich wil laten testen groeit zo hard, dat volgens de GGD-koepel de maximale testcapaciteit is bereikt. Dit zou het beeld mogelijk kunnen vertekenen, omdat er mogelijk mensen zijn die besmet zijn, maar er niet in slagen om een testafspraak te maken.

Rotterdam telde de afgelopen 24 uur de meeste bevestigde besmettingen. Daar testten 963 inwoners positief. Daarna volgen Amsterdam (773), Den Haag (612), Breda (301) en Utrecht (300). Alleen op Schiermonnikoog en Ameland en in Rozendaal testte niemand positief.

Ruim vierhonderd coronapatiënten op ic's

Het RIVM kreeg het afgelopen etmaal 44 meldingen van sterfgevallen binnen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei van dit jaar. Dat deze overlijdens nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de personen ook allemaal deze dag zijn overleden.

Ondertussen stijgt het aantal coronapatiënten op de intensive cares. De bezetting van de schaarse bedden steeg met 17 naar 402, het hoogste aantal sinds begin juni, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Alleen op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten, met 11 tot 1675. In totaal liggen er nu 2077 coronapatiënten in de ziekenhuizen, dat zijn er 6 meer dan dinsdag. In de afgelopen 24 uur werden er 36 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 265 nieuwe patiënten binnengebracht.

Bezetting blijft stijgen

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak eerder deze week de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig blijft stijgen. Hij denkt dat er over ongeveer een week 2600 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Naar verwachting loopt dat aantal de dagen daarna op tot boven de hoogste piek van afgelopen winter, die op 2800 mensen uitkwam.

Ruim een maand geleden werd besloten om patiënten weer te spreiden over het land. Dit moet de druk op de ziekenhuizen verdelen en zo veel mogelijk voorkomen dat de zorg vastloopt. Sinds de spreiding werd hervat zijn 184 mensen overgebracht naar andere regio’s. Afgelopen dinsdag werden drie mensen verplaatst naar een andere regio.

In de afgelopen zeven dagen waren er per dag gemiddeld 260 nieuwe opnames, 29 procent meer dan in de zeven dagen ervoor en het hoogste opnamegemiddelde sinds 11 mei. Dit gemiddelde stijgt nu voor de 36e dag op rij.