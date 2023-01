Bijna 1600 euro energiesteun voor mensen met blokaansluiting

Beeld De Agostini via Getty Images

Ongeveer 700.000 mensen hebben een blokaansluiting. Deze huishoudens kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond dat begin dit jaar is ingegaan. Het gaat hier om huishoudens die een gas-, warmte- of stroomaansluiting delen, zoals flats, studentenhuizen of woongroepen. Op aandringen van de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een aparte regeling voor deze groep.

De 1600 euro is een indicatie, het definitieve bedrag is nog afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling en de prijsontwikkeling. De vergoeding geldt voor bewoners van zelfstandige wooneenheden, zoals appartementen, met een blokaansluiting voor zowel voor stroom als gas. Voor bijvoorbeeld studentenkamers is het maximale bedrag zo’n 670 euro. Wie alleen gas of alleen elektriciteit afneemt via een gedeelde aansluiting, krijgt een deel van het bedrag.

Onder andere woningcorporaties hadden om indicatieve bedragen gevraagd. Zij kunnen er nu rekening mee houden bij het vaststellen van de voorschotten voor energie die zij bij hun huurders in rekening brengen. De precieze compensatie per huishouden kan variëren, afhankelijk van de situatie.

Overbrugging

Het definitieve bedrag kan ook nog hoger uitvallen als de recente daling van de energieprijzen niet doorzet. Het ministerie is nu voor de tweede helft van het jaar uitgegaan van een compensatie die de helft lager ligt dan in de eerste jaarhelft, maar benadrukt dat dit dan ook een ondergrens is.

Een deel van de mensen met een blokaansluiting krijgt ook alsnog de 380 euro compensatie die andere huishoudens eind vorig jaar al ontvingen. Dat geld werd in november en december eenmalig overgemaakt als overbrugging totdat het prijsplafond op 1 januari van kracht werd.

Woningcorporaties kunnen huurders met blokaansluitingen dankzij de maatregel alvast helpen door de servicekosten te verlagen, reageert hun koepelorganisatie Aedes. “Eindelijk komt er lucht voor onze huurders in woningen met een blokaansluiting. Waar compensatie al geregeld was voor bijna iedereen, bleef deze groep achter. Juist de groep mensen die het al zo zwaar heeft,” zegt voorzitter Martin van Rijn.

De Vereniging Eigen Huis, die de belangen van huizenbezitters behartigt, pleit voor een eenvoudig aanvraagformulier voor verenigingen van eigenaren (vve’s). Een aantal van die groepen profiteerde niet van het prijsplafond door hun gedeelde energieaansluiting.

