Bijna 1 op de 4 Nederlanders heeft probleem met slapen

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder, omgerekend zo’n 2,9 miljoen mensen, had vorig jaar last van slaapproblemen. De arbeidsongeschikten onder hen hadden daar zelfs twee keer zoveel last van. Het gros van deze groep slechte slapers heeft daar de volgende dag ook last van. De slechte nachtrust belemmert hen in het dagelijks functioneren: ze zijn vergeetachtig, kunnen zich minder goed concentreren of hebben een slecht humeur.

Met dit onderzoek, dat onder 7400 Nederlanders van 25 jaar en ouder werd gehouden, kan niet worden vastgesteld of de arbeidsongeschikten eerst slaapproblemen hadden en hierdoor hun werk moesten stilleggen óf andersom. Volgens slaapprofessor Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut is het eerste scenario het meest aannemelijk.

“Uit internationaal onderzoek weten we dat de kans op gezondheidsproblemen toeneemt bij chronische slapeloosheid. Door slecht slapen word je moe, humeurig, vergeetachtig en gaat het uitvoeren van dagelijkse activiteiten steeds moeizamer, waardoor je uiteindelijk kunt uitvallen op je werk. Vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Dit probleem wordt schandalig onderschat.”

Regelmaat

Arbeidsongeschiktheid is dus niet de oorzaak van het slechte slapen, maar kan de slaapproblemen wel verergeren, zegt de slaapprofessor. “Stress en minder regelmaat in de dag kunnen ook weer bijdragen aan een slechte nachtrust.”

Uit analyse van het CBS bleek ook dat de geestelijke gezondheid, het hebben van vier of meer langdurige aandoeningen en pijnklachten een hogere kans geven op slaapproblemen. Van Someren haakt daarop in: “Ook andersom is er een negatief effect: wanneer je slecht slaapt, ervaar je pijn erger.” Hij pleit voor meer onderzoek naar de oorzaak van slapeloosheid.