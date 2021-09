Bijleveld stapt alsnog op als Defensieminister: ‘Ik wilde doorgaan’

Ank Bijleveld. Beeld ANP

Bijleveld wilde ‘de opdracht voltooien’ om de tolken die in Afghanistan zijn achtergebleven ‘en die op ons rekenen’ in veiligheid te brengen. “Dat wilde ik waarmaken,” zei ze op het ministerie van Defensie. “Maar ik constateer dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daarom kan ik niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor míjn mensen. En ik wil niet dat ik mijn mensen in de weg sta.”

Ze zei niet onder politieke druk te zijn opgestapt. Wel is ze ‘verbaasd’ over de gevolgen van de aangenomen moties van afkeuring. Haar D66-collega van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, trad gisteravond al af nadat een motie van afkeuring een Kamermeerderheid had gehaald. Bijleveld zei dat besluit te respecteren, maar ‘maakte haar eigen afweging’: “Doorgaan met de taak waar ik voor sta.”

Een motie van afkeuring wordt gezien als ‘gele kaart’. Opstappen is dan ook geen verplichting, daarvoor kan de Kamer een motie van wantrouwen aannemen. Die kreeg echter geen steun van een meerderheid. Toch ontstond er vandaag een crisissfeer rond het CDA. Het zou gek ogen, klonk het binnen de partij, dat Bijleveld bleef terwijl Kaag ging. Bijleveld ontbrak bovendien vandaag bij de ministerraad - zonder opgaaf van redenen.

Tolken

De Kamer neemt het Bijleveld kwalijk dat er nog zeker 22 tolken en hun gezinnen in Afghanistan zijn achtergebleven. Als het ministerie van Defensie sneller had opgetreden, stellen Kamerleden, dan waren zij al in Nederland geweest.

De Kamer maande Bijleveld al sinds begin juni tot haast. Ook moest er een evacuatieplan voor de tolken worden gemaakt. In het Kamerdebat bleek dat de urgentie pas te laat werd gevoeld – het kabinet dacht nog tijd te hebben om mensen op commerciële vluchten naar Nederland te laten vliegen – en dat een evacuatieplan nooit werd gemaakt.

Justitieminister Ferd Grapperhaus neemt de politieke leiding op het ministerie van Defensie tijdelijk over. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) werd een aantal weken geleden minister van Infrastructuur en Waterstaat, nadat haar partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen een lobbybaan had aangenomen.