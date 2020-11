Bijleveld noemt delen vergaderinfo via Twitter ‘stomme fout’

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Bijleveld trok dinsdag in de Tweede Kamer het boetekleed aan. “Dat was een stomme fout, dat had niet moeten gebeuren.”

De CDA-bewindsvrouw zat vorige week in thuisquarantaine, omdat ze in contact was geweest met een coronapatiënt. Het was dan ook thuis aan de keukentafel, waar ze de gewraakte foto maakte. Een medewerker zette die vervolgens op haar twitterpagina. “Maar het was mijn verantwoordelijkheid.” Ze heeft ook excuses aangeboden aan EU-buitenlandchef Joseph Borrell.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vroeg zich af of Bijleveld wellicht een extra cybersecuritycursus kan gebruiken, maar dat wuifde Bijleveld weg. Ze kent het belang van digitale veiligheid, benadrukte ze. “Daar hoeft geen extra cursus voor de komen.”

‘Roekeloze blunder’

Kamerleden zijn geschrokken van de fout van Bijleveld, vooral omdat de baas van de militaire inlichtingendienst MIVD recent nog stelde dat mobieltjes tijdens vergaderingen van tafel moeten vanwege de kans op hacks. Ook in Het Parool hekelde Bijleveld de argeloosheid bij Nederlanders als het gaat om digitale veiligheid. “Dit is meer dan alleen dom,” vond GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Denk-Kamerlid Selcuk Öztürk sprak van ‘een roekeloze blunder’.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wilde nog weten of de betreffende journalist, Daniël Verlaan, geen aangifte te wachten staat. “Ik vind dat de journalist geen enkele blaam treft,” stelde Bijleveld. Volgens haar maakte de journalist duidelijk dat er ‘op Europees niveau beter moet worden gekeken naar beveiligde lijnen’. “Nederland hamert daar ook op.”

VVD-Kamerlid André Bosman vond dat de verantwoordelijkheid ook bij EU-buitenlandchef Borrell ligt. “Hij moet de journalist uitnodigen voor een interview om te vertellen hoe hij dit in de toekomst gaat voorkomen.” Bijleveld kondigde aan ook in gesprek te gaan met Verlaan.