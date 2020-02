Bij1 wil net zo schaamteloos en luid zijn als Baudet

Beeld ANP Kippa

Wie mee wil doen met Bij1 moet wel een mondje Engels kunnen spreken. “Please give me space, you get on my nerves,” zegt-zingt de Diemense Marassa zondagmiddag als opwarmer in het kleurrijk versierde DOK Amsterdam. Haar als ‘poëtische hiphop’ omschreven bijdrage wordt in dit bonte gezelschap gewillig ontvangen. Alle 350 aanwezigen zijn zondag gekomen om hun plekje onder de zon op te eisen, of ze nu ‘mensen van kleur’, ‘witte trans-sisters’ of ‘heteroseksuele cis-mannen’ zijn.

In het inclusieve idioom van Bij1 wordt elk beestje bij de naam genoemd, vooral om verschillen te vieren. En wie wil dat mensen veranderen zodat er geen verschil meer is, kraamt ‘destructieve onzin’ uit, zegt gastvrouw en boegbeeld Sylvana Simons onomfloerst.

Activisme

Ook Simons ruilt het Nederlands in als het 350-koppige publiek opgezweept moet worden. “I am sick and tired of being sick and tired,” schalt ze door de microfoon. Mensen klappen, hier en daar gaat een vuist in de lucht. Engels is de taal van de jeugd, zegt ze. En de taal van het activisme.

Want dat wil Bij1 vooral zijn, activistisch. En ‘linkser dan links’, zoals emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit Gloria Wekker in haar bijdrage betoogt.

Wekker is de politieke peetmoeder van Simons. Met haar boek ‘Witte onschuld’ schreef ze een aanklacht tegen het ‘dominante zelfbeeld van de witte Nederlander’, waardoor racisme volgens haar in stand wordt gehouden.

Ze stelt dat werk in ‘laaggewaardeerde maatschappelijke domeinen’ vooral wordt verricht door ‘mensen van kleur’, terwijl de boardrooms van grote bedrijven vooral wit zijn. “Dat kan niet waar zijn,” stelt ze. Van Bij1 wordt ze ‘blij’. Simons deelt hetzelfde verlangen als zij. Wekker: “Ik was zó blij dat Sylvana wegging bij Denk.”

Aan dat geruchtmakende vertrek maakt Simons weinig woorden vuil. Ze ziet de periode bij Denk als ‘een fase’ in haar leven, zegt ze na haar speech, en ze is niet van plan met modder te gooien. Wel heeft ze er één belangrijke les geleerd, zegt ze schalks: “Dat ik het heel goed zelf kan.”

Tegelijkertijd is Bij1 veel meer dan de partij van Sylvana Simons, vindt Simons. “Ja, ik sta graag op de barricaden, maar ik sta er niet alleen,” zegt ze tegen de menigte.

‘Boze media’

Niemand kijkt er desondanks van op dat ze zichzelf kandideert voor het lijsttrekkerschap. Zij was al bekend als tv-presentator en vj en is als raadslid in Amsterdam op dit moment de enige actieve politicus voor Bij1. In de raad behaalt Bij1 tastbare resultaten, stelt Simons. Maar daar leest ze weinig over terug. Ze doet een oproep aan de ‘mensen van de grote boze media’: “We willen graag wat leuks lezen. We zijn eraan toe.”

Volgens Wekker is Simons moedig, want het is ‘niet eenvoudig’ je staande te houden ‘als er weer eens de pleuris uitbreekt’. Ze doelt op de harde, vaak racistisch getinte aanvallen jegens het boegbeeld van de partij. Voor Simons zelf zijn de ‘trollen’ geen reden geweest om misschien maar niet voor een nieuw lijsttrekkerschap te gaan. “Ik weet wat me te wachten staat. Maar het zou onverteerbaar zijn als mensen op sociale media zouden bepalen wie wel en wie niet mogen spreken.”

Simons piekert er niet over haar woorden anders te kiezen. “Dat onze toon niet voor iedereen prettig zal zijn, jammer dan,” zegt ze. Bij1 wil ‘direct en duidelijk’ zijn: “Racisten noemen we racisten, fascisten noemen we fascisten en seksisten noemen we seksisten.”

In 2017 haalde de partij net geen zetel. De voorbereidingstijd was toen te kort, meent Simons. Met nog ruim een jaar te gaan zitten er misschien wel vijf zetels in, dagdroomt Wekker. Simons houdt het op ‘een aantal’.

De campagne zal er één van strijd zijn. “We moeten vechten voor wat ons toebehoort,” zegt Simons. En: “Het zal vechten worden.” Met woorden, welteverstaan. Zodat een politicus als Thierry Baudet niet zomaar ‘Marokkanen’ kan beschuldigen van het lastigvallen van twee ‘dierbare vriendinnen’. Simons: “We hoeven niet te liegen. Maar we moeten net zo luid en schaamteloos zijn.”