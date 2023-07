Bij1 moet vrezen voor de toekomst nu boegbeeld Sylvana Simons vertrekt

Het politieke lot van radicaallinkse partij Bij1 is ongewis nu zij de verkiezingen van november ingaat zonder stemmentrekker Sylvana Simons terwijl de partij ook nog wordt achtervolgd door interne ruzies.

In een interview met deze site klaagde Sylvana Simons onlangs nog dat ze als partijleider voortdurend werd aangesproken op geruzie ergens in de partij. “Ik denk niet dat Mark Rutte zich druk maakt om wat er in de VVD-afdeling Soest gebeurt.”

Toch is het nu juist het interne gedoe in een afdeling, in dit geval die van Amsterdam, dat haar mede heeft doen besluiten niet terug te keren na de verkiezingen in november. In een mail aan de leden kondigde ze maandagavond haar vertrek aan.

Eerste raadszetel

De afdeling Amsterdam is niet zomaar een afdeling, het is de stad waar voormalige tv-presentatrice Simons (52) in 2019 de eerste raadszetel voor die partij innam. Maar hoewel dat aantal zetels bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen verdriedubbelde, heeft Bij1 sinds kort geen enkele vertegenwoordiger meer in de gemeenteraad van Amsterdam: alle drie de Bij1-raadsleden zijn met slaande deuren vertrokken en hebben hun zetels meegenomen.

Vorig jaar vertrok de eerste, Carla Kabamba. Zij klaagde over intern racisme en verweet landelijk partijleider Sylvana Simons een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Onlangs zeiden de twee overgebleven raadsleden hun partijlidmaatschap op. Volgens hen heerst er een ‘toxische, structureel onveilige werkomgeving’ binnen Bij1. Ze verwijten het partijleider Simons dat zij niet heeft ingegrepen. Extra pijnlijk voor Simons: één van de ‘dissidenten’ is degene die haar als in Amsterdam als raadslid opvolgde toen zij naar de Tweede Kamer vertrok.

Het zijn sowieso pijnlijke beschuldigingen voor een partij die is opgericht voor ‘volledige inclusie’. En het was niet het eerste barstje in het imago van het links-radicale Bij1.

Partijleider Simons lag al eerder onder vuur. Zo sprak zij zich in 2021 niet uit toen de Bij1-afdeling in Den Haag zich van de partij afsplitste. Hetzelfde gebeurde toen Bij1 Quincy Gario, de nummer 2 op de kandidatenlijst, schorste vanwege vermeend ‘toxisch gedrag’.

Valse beschuldigingen

In een interview met deze site zei Simons dat het een bewuste keuze was om ‘interne aangelegenheden’ niet ‘in de media uit te vechten’. Ook toen er gedoe ontstond over het verkiezingsprogramma waarin Bij1 Amsterdam de 4-5 mei viering ‘racistisch’ noemde, vond Simons dat een zaak voor de lokale afdeling.

Maar nu stapt ze op juist omdat ze geen campagne wil voeren tegen ‘valse beschuldigingen’, zegt Simons tegen de Volkskrant. Daarmee dreigt ook een einde te komen aan de partij, die voor een groot deel draait om Simons.

Want hoewel de partij nog vertegenwoordigd wordt door vijf gemeenteraadsleden (twee in Rotterdam, twee in Almere en één in Utrecht) is het zeer de vraag of Bij1 na 22 november nog een Kamerzetel heeft. Stemmentrekker Simons was bij de vorige verkiezingen met een kleine 90.000 rode vakjes achter haar naam immers verantwoordelijk voor vrijwel alle stemmen op die partij, die ze in 2016 mede oprichtte.

Welbespraakt en bevlogen

Zo afwezig als ze als partijleider was, zo aanwezig is Simons in het debat. Welbespraakt, bevlogen en niet bang om een tegengestelde mening te vertolken. Zo wilde ze dat het kabinet veel harder zou ingrijpen om het coronavirus in te dammen. Ooit zeggen ze: ‘Maar ze hadden wel gelijk’, zei Simons daarover. Dat haar bijdragen soms andere politici – Kamerleden en kabinetsleden – tegen de haren in strijkt, deert haar niet.

Als leider van de eenpersoonsfractie van Bij1 in de Tweede Kamer maakte Simons er nooit een geheim van te kampen met gezondheidsproblemen. Ze kampt met chronische pijn door artrose, waardoor ze eerder een debat over corona vroegtijdig moest verlaten. Na een coronabesmetting liep ze longcovid op, waardoor ze veel minder energie heeft. In een recent interview met Mezza, het zaterdagmagazine van het AD, vertelde ze ook al jaren last te hebben van de overgang, waardoor ze slecht slaapt. In de Volkskrant zei ze het besluit te nemen omwille van haar welzijn. “Ik zie uit naar rust.”

Tafeldame

Simons was in haar jeugd danseres, en werd later bekend als veejay bij muziekzender TMF en presentator. Het jaar 2015 was een ‘kantelpunt’ in haar leven. Simons zat als tafeldame bij talkshow De Wereld Draait Door tegenover schrijver Martin Simek die het over ‘zwartjes’ had. Simons sprak hem aan op racisme. Een jaar later werd ze politiek actief bij Denk, waar ze zich richtte op antiracisme en vrouwenemancipatie. Simons verliet de partij na ruim een half jaar met ruzie.

Meteen daarna richtte Simons haar eigen partij op, Artikel 1, naar het Grondwetsartikel waarin staat dat iedereen in Nederland voor de wet gelijk is. Een naam die onder druk van de rechter – er was al een antiracisme-expertisecentrum met dezelfde naam – later werd veranderd in Bij1. De partij trok, zo bleek uit het Nationaal Kiezersonderzoek, een electoraat dat voor een groot deel bestaat uit mensen met een migratieachtergrond en millennials.

Radicale standpunten

In 2017 kreeg de partij te weinig stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer, maar een jaar later kwam Simons wel de Amsterdamse gemeenteraad binnen. De partij trok in 2021 veel stemmen in Amsterdam-ZuidOost en onder linkse kiezers die gecharmeerd waren van radicale standpunten als een dertigurige werkweek voor iedereen en een generaal pardon voor alle asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. Bij1 ijverde ook voor excuses voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte zei later dat hij zich onder andere door Simons had laten overtuigen dat dat nodig was.

Simons was al die jaren het gezicht van de partij. Ze viel op door haar felle manier van debatteren. Zoals in de tijd toen ze nog raadslid was. In 2019 werd een man gedood bij een schietpartij bij De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam. Vooraf aan een spoeddebat in de raad beschuldigde Simons de politie van buitensporig geweld.

Later bleek dat de man een nepwapen droeg en erop uit was geweest gedood te worden door politiekogels. De hele gemeenteraad viel over haar heen, inclusief toenmalig wethouder Eric van der Burg die vond dat ze zich ‘kapot moest schamen’. Ook jaren later in Den Haag bleef Simons Van der Burg die uitval kwalijk nemen.