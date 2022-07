Bij1 kiest Rebekka Timmer als landelijke partijvoorzitter, ondanks kritiek uit Amsterdam

Rebekka Timmer is de nieuwe partijvoorzitter van Bij1. Beeld Sander Koning/ANP

De stemming tijdens de algemene ledenvergadering verliep zaterdag chaotisch, vertelt een van de aanwezigen. Na een uitloop van enkele uren werd Timmer, die tijdens de landelijke verkiezingen op de derde plek stond, onder luid applaus verkozen tot partijvoorzitter.

Volgens de nieuwe voorzitter gaat Bij1 een ‘nieuwe fase’ in. “Het is tijd om te helen van een hectische periode, te reflecteren op wat er is gebeurd binnen onze partij, om te kijken wat er beter kan en welke stappen we daarvoor moeten nemen,” laat ze in een reactie weten.

Timmer is populair in Utrecht, Rotterdam en bij verschillende prominente leden, maar haar kandidaatschap werd niet gesteund door de selectiecommissie – die uit partijleden bestaat – en het Amsterdamse Bij1-bestuur.

Jursica Mills, de vorige partijvoorzitter, legde een week eerder haar functie neer en uitte daarbij felle kritiek op Bij1. Volgens Mills is haar vertrek te wijten aan ‘toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’ binnen de partij.

Zij rekende op een bekrachtiging van haar voorzitterschap tijdens de verkiezingen op zaterdag 2 juli, maar trok zich terug nadat bekend was geworden dat Timmer zich, ondanks een negatief advies van de selectiecommissie, meldde als tegenkandidaat.

Timmer zou zich volgens de selectiecommissie meer bezighouden met de visie van de partij dan met het bereiken van consensus. Dat zij haar campagne toch heeft doorgezet en daarbij steun kreeg van leden en verschillende Bij1-fracties, vindt Mills ‘teleurstellend en niet rechtvaardig’.

Populariteitsstrijd

Het Amsterdamse bestuur van Bij1 schreef in een brief aan de leden dat het zich volledig achter het negatieve advies van de selectiecommissie schaart. Timmers’ campagne voor het partijvoorzitterschap zou er niet een zijn van ‘radicale liefde’.

Timmer gebruikte volgens het bestuur ten onrechte foto’s met partijleider Sylvana Simons als campagnemateriaal, en verspreidt via sociale media veel foto’s. Haar wordt dan ook een populariteitsstrijd verweten. ‘Zowel Jursica als de andere kandidaat-bestuursleden hebben deze voorsprong niet. En dat maakt dat het ongelijkwaardig en niet des Bij1 is.’

Het is zeer de vraag of de voltallige Amsterdamse fractie van Bij1 het met de brief eens is. Eerder kon Timmer via sociale media op publieke steun rekenen van fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen en raadslid Nilab Ahmadi. Ook de Bij1-fracties uit Utrecht en Rotterdam riepen hun leden juist op om Rebekka Timmer te steunen, die door het wegvallen van Mills vrij baan had naar het voorzitterschap.

In een e-mail schrijft het Rotterdamse bestuur: ‘Uiteraard hebben wij niet de illusie dat één persoon alle vraagstukken waar onze partij voor staat, zal kunnen oplossen. Dat is ook nooit de eis die we bij onze bestuurders neerleggen.

Wij willen echter een voorzitter waarmee gereflecteerd kan worden, waar we samen mee kunnen groeien en waar ruimte is voor feedback en duidelijke communicatie. Dat is wat onze partij nu nodig heeft en wij willen samen met het nieuwe bestuur daar aan gaan werken. Daarom is Rebekka onze keuze als nieuwe voorzitter.’

Onrust

Het is al langer onrustig binnen Bij1. Quinsy Gario werd in juli 2021 uit de partij gezet, terwijl hij een paar maanden daarvoor nog als nummer 2 de verkiezingen inging. Door het royement van Gario besloot de Haagse afdeling te breken met de landelijke afdeling van Bij1. In Amsterdam ontstonden vorige maand bovendien twee kampen, waarna de partij uit elkaar leek te vallen.

Het Amsterdamse bestuur erkende in aanloop van de verkiezing op zaterdag de crisis van de partij en schreef toen dat de kwestie Timmer voor een ‘verdere tweedeling’ zorgt. Ze vragen om onafhankelijk onderzoek naar de bestuurs- en partijcultuur binnen Bij1.

