Bij1 doet definitief mee aan de Tweede Kamerverkiezingen

De beslissing van Simons om zich niet verkiesbaar te stellen volgde op de interne crisis bij de Amsterdamse tak van Bij1. Beeld ANP / ANP

Behalve naar kandidaten en vrijwilligers is Bij1 ook druk op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, meldt de partij in een persbericht.

Ruim een week geleden ging Bij1 in gesprek over de gevolgen van de aankondiging dat partijleider Sylvana Simons niet meer door zou gaan. Hier waren onder meer leden van de partijraad, de medewerkers van Bij1, alle fracties in de landelijke en lokale politiek bij aanwezig. Zij adviseerden toen om deel te nemen aan de verkiezingen.

De partijraad heeft dit uiteindelijke besluit overgenomen na nogmaals advies te hebben ingewonnen bij ‘een diverse groep doorgewinterde Bij1’ers’, bestaande uit medewerkers van de Kamerfractie, voormalig lokale campagneleiders en voormalig bestuurders van de partij. Samen hebben die een plan opgesteld voor de verkiezingscampagne.

Een woordvoerder zegt dat ‘de rol die BIJ1 vervult in de Kamer belangrijk genoeg is’ om weer mee te doen aan de verkiezingen. Op de vraag of er zorgen leven of de partij – ook zonder Simons – genoeg stemmen zal krijgen voor een plek in de Kamer zegt hij: “Dat is een zorg die bij iedere partij leeft, ook die meer zetels heeft.”

De woordvoerder zegt daarnaast signalen te hebben ontvangen dat mensen die eerder op de partij hebben gestemd dat weer willen doen en er ‘eigenlijk geen alternatief omdat Bij1 een van de weinige partijen is die echt voor een systeemverandering pleit’.

Bij1-fractie Amsterdam

De beslissing van Simons om zich niet verkiesbaar te stellen volgt op de interne crisis bij de Amsterdamse tak van Bij1. Directe aanleiding daarvoor waren uitspraken die Dinah Bons, waarnemend fractievoorzitter van Bij1 in de gemeenteraad van Amsterdam, in juli in Het Parool deed. Daarin zei ze onder meer dat fractiegenoot Nilab Ahmadi niet geschikt is voor het raadswerk en dat ze amper contact met haar had.

Ahmadi sloeg daarna terug in NRC en sprak samen met partijgenoot Jazie Veldhuyzen van een ‘sociaal-emotioneel onveilige sfeer’ binnen de partij. Ahmadi en Veldhuyzen splitsten zich per direct af van de partij. Het tweetal beklaagde zich over een ‘toxische, structureel onveilige werkomgeving’ binnen Bij1 en verweten partijleider Simons dat zij niet heeft ingegrepen in langlopende machtsconflicten binnen de lokale afdeling.

‘Er is een uitgangspositie ontstaan waarin ik me moet voorbereiden op spoedverkiezingen en mij moet wapenen tegen leugens,’ schreef Simons vervolgens in een mail aan de leden van haar partij. . ‘Mijn overwegingen zijn persoonlijk van aard, ze maken dat ik niet meer verder wil.’

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: