Bij Wehkamp komen elke dag komen 50.000 artikelen terug: daarom moet je binnenkort betalen

Wehkamp gaat nu echt beginnen met betalen voor retourneren: vanaf 24 april moeten klanten van het online warenhuis 50 cent betalen voor elk artikel dat zij terugsturen. Wehkamp is de eerste grote webwinkel in Nederland die dit doet.

Klanten die graag en veel gebruikmaken van de gratis terugstuurservice van webwinkels mogen hun borst natmaken, aldus ceo Graham Harris en directeur marketing Heleen Janssen van Wehkamp. “Heel veel bedrijven gaan hetzelfde doen. Ook grote concerns,” zegt Harris. “Nee, ik mag niet zeggen wie dat zijn. Maar ik heb veel ceo’s gesproken. Ze vinden dat wij een moedige stap zetten. Want we zijn wel de eerste.”

Daar zit altijd ‘ook een risico in’, ook al zijn alle tekenen gunstig. Sinds Wehkamp ‘betalen voor terugsturen’ twee maanden geleden aankondigde, is het bedrijf overstelpt met ‘vooral positieve reacties’. Uit een peiling van de Stentor onder bijna 63.000 mensen bleek dat 85 procent het helemaal eens is met het online warenhuis om klanten te laten betalen voor artikelen die zij terugsturen. Volgens bijzonder hoogleraar e-marketing Cor Molenaar bepaalt Wehkamp de nieuwe norm.

En toch blijft het spannend, zegt Harris. Het bedrijf had een paar maanden nodig om technisch alles voor te bereiden, want er komt volgens hem nogal wat bij kijken. Nu moet gaan blijken wat de positieve feedback waard is. “Er zit een verschil tussen zeggen en doen.” Het risico: “Wij zijn altijd bezig om de beleving van klanten in onze webwinkel te verbeteren. Dan zouden ze dit als het tegendeel kunnen ervaren.”

50.000 items per dag retour

Het is nog maar zes jaar geleden dat Wehkamp begon met gratis terugsturen. Nu gaat het roer alweer om, maar de tijd lijkt daar dan ook rijp voor, zegt Heleen Janssen. De stapels retouren vormen voor webwinkels al veel langer een hoofdpijndossier. De kosten rijzen de pan uit. Op de afdeling retouren van alleen al Wehkamp komen elke dag 50.000 artikelen terug en werken 150 mensen. Ter vergelijking: om per jaar 11 miljoen pakketjes te versturen, heeft het bedrijf 28 mensen nodig.

In een eerder interview noemde Harris het gedrag van ‘een relatief kleine groep van enkele duizenden klanten’ soms schokkend. Een medewerker op de afdeling retouren ziet vaak genoeg hoe artikelen ongeopend terugkomen. Of gedragen en met vlekken erop. Die worden – als dat kan – schoongemaakt of gestoomd.

Het overgrote deel van de artikelen gaat na een controle weer terug naar het magazijn. “We moeten 0,5 procent weggooien. Dat is echt heel weinig,” zegt Janssen. Wehkamp heeft ‘alles gedaan’ om het aantal retouren terug te dringen. “We probeerden het gedrag te veranderen met betere foto’s, hulp bij het kiezen van de goede maat, onze IT-mensen hebben alles uit de kast gehaald. Om de drempel te verhogen, lieten we mensen die vaak veel terugsturen vooruitbetalen. Dat hielp allemaal heel weinig.”

Betalen voor plastic tasje

Gratis terugsturen gold lange tijd als een service aan klanten. Aan het eind van de rit blijft nu niets anders over dan toch retourkosten berekenen. Harris: “Ook al dekken die voorlopig de kosten bij lange na niet.”

Harris: “We gaan nu eerst de effecten bekijken. Daar nemen we minstens een paar maanden de tijd voor.” Als blijkt dat 50 cent per artikel – direct afrekenen als je je artikel voor terugzending aanmeldt – het gedrag onvoldoende verandert, gaat dat bedrag misschien omhoog. Janssen: “Je zag dat klanten al snel het betalen voor plastic tasjes in de supermarkt accepteerden. Je vraagt een klein beetje en toch zie je dat mensen nu veel vaker zelf een tasje meenemen. Daar hopen wij nu ook op.”

Op het betalen voor retouren maakt Wehkamp één uitzondering: grote meubelstukken. “Op zo’n aanschaf gaat 50 cent echt niets veranderen. En heel eerlijk: die krijgen we bijna niet retour.”

Op termijn zal ook Kleertjes.com, het online kindermodebedrijf dat Wehkamp anderhalf jaar geleden overnam, retourkosten in rekening brengen. Een datum daarvoor staat nog niet vast.