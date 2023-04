Bij ‘vroempartij’ VVD is het ineens akelig stil over de benzineprijs

Premier Mark Rutte zei ooit dat zijn VVD zou ‘altijd’ de ‘vroemvroempartij’ van Nederland blijven, maar die tijd lijkt voorbij. Beeld ANP

Partijleider Mark Rutte voerde er campagne mee: zijn VVD zou ‘altijd’ de ‘vroemvroempartij’ van Nederland blijven: het toevluchtsoord voor auto- én asfaltliefhebbers. Maar nu donderdag duidelijk werd dat de benzineprijs flink dreigt te gaan stijgen, is het ineens stil bij de liberalen.

Wat er aan de hand is: het kabinet had de accijnzen, de belasting, op brandstof flink verlaagd vanwege de hoge energieprijzen. Maar die korting verdwijnt vanaf 1 juli, nu het kabinet daar geen stokje voor lijkt te gaan steken. Momenteel vinden onderhandelingen over de voorjaarsnota plaats, maar aan die tafels heeft ook de VVD geen lans gebroken voor een verlenging van de accijnsverlaging op de brandstofprijs, zeggen ingewijden. En dan ligt er ook nog een plan om tankstations te verplichten biobrandstof met gewone brandstof te mengen. Die maatregel drijft de prijs nog verder op.

Onrust?

Onrust binnen de VVD dus? Nee, lijkt het. Leden van de Tweede Kamerfractie wijzen naar elkaar. Een keur uit de reacties: “Daar ga ik niet over.” Of: “Probeer het bij mijn collega.” En: “De onderhandelingen zijn nog gaande.”

Ook voormalig VVD-vertegenwoordigers – van oud-ministers tot voormalige Kamerleden – houden hun mond liever. “Mensen met een kleine beurs komen hopeloos in de problemen,” waarschuwt een oud-bewindspersoon nog wel.

Han ten Broeke, ooit VVD-Kamerlid, nu baas bij Bovag-bedrijven en -garages, houdt zich in. “Om alle redenen die met broedende kippen te maken hebben,” laat hij weten.

Wie géén blad voor de mond neemt, is VVD-prominent Hans Wiegel. Die ‘snapt wel dat niemand wil reageren’. “Hier is groot ongemak over. Ik krijg ook veel brieven van VVD’ers over de dreigende verhoging van de benzineprijzen. Dit wordt zeer zorgelijk voor de hele coalitie. Maar de brieven gaan vooral over de grote zorg hoe het verder moet met de VVD.”

En, concludeert Wiegel: “Heel jammer dat de VVD niet meer de vroempartij is.”

Rotmaatregel

Tot diezelfde conclusie komt oud-Kamerlid Remco Dijkstra: “De VVD was ooit dé autopartij.” Eerder werd immers ook al de geliefde 130 kilometer per uur losgelaten, omwille van de stikstofmaatregelen. ‘Een rotmaatregel’, ze Rutte toen nog, waar hij van ‘baalde’.

Maar volgens Dijkstra moet ‘Den Haag’ beseffen dat autorijden op zich ‘een must is voor veel mensen’. “Je doet het omdat je naar je werk moet. Dan is de auto onmisbaar, zeker buiten de Randstad. De benzineprijs drukt op het budget van veel mensen, er zijn 9 miljoen automobilisten.” Dijkstra waarschuwt zelfs. “Als de benzineprijzen exploderen, let erop: je wilt geen gelehesjestoestanden zoals in Frankrijk.”

In VVD-appgroepjes wordt vooralsnog vooral stampij gemaakt dat het VVD-smaldeel binnen het kabinet juist wéínig amok maakt. Niet ingrijpen is een keuze, vinden die liberalen. “Daar wordt spottend over gedaan: zo van, het overkomt ons. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet,” zegt een VVD-prominent. Die benadrukt dat de partijtop misschien niet te veel wil eisen op gebied van brandstof, omdat het later dit jaar ook nog in het kabinet moet onderhandelen over het verlagen van de asielinstroom. “Maar dat neemt niet weg: accijnzen verlagen is een keuze, ze weer verhogen ook.”