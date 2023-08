Bij Ter Apel ligt niemand meer buiten, maar asielopvang hangt nog altijd van noodverbanden aan elkaar

Mei 2023: Asielzoekers arriveren bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Sommige asielzoekers in Ter Apel sliepen noodgedwongen op stoelen, omdat er geen bedden beschikbaar waren. Beeld Vincent Jannink/ANP

Onder een luifel voor aanmeldcentrum Ter Apel slapen op het hoogtepunt van de opvangcrisis in augustus 2022 700 asielzoekers. Overdag staan mensen te dringen voor de poort die tussen hen en een asielaanvraag in Nederland in staat. Maar ook binnen zijn honderden mensen meer dan de 2000 mensen waarop het centrum is berekend. De situatie op het voorterrein is soms zo grimmig dat medewerkers van opvangorganisatie COA eten over het hek gooien.

Hoe anders is de situatie nu: er slaapt niemand buiten en iedereen die zich meldt bij het aanmeldcentrum kan naar binnen. Daar verblijven de afgelopen weken telkens zo’n 1700 mensen, ónder het afgesproken maximum van 2000.

De ‘wachtkamer’ in Assen, voor als het te druk is in Ter Apel, heeft nog niet vol gezeten. Bij de vreemdelingenpolitie zijn geen achterstanden meer bij de registratie van asielzoekers. En als de ene tijdelijke noodopvanglocatie in het land sluit, gaat elders een nieuwe open. “De doorstroom is beter,” constateert een woordvoerder van immigratiedienst IND.

Schijn bedriegt

Hoe anders was dat in de zomer van 2022: asielzoekers die in Nederland aankomen kunnen geen kant op. De asielzoekerscentra (azc’s) zitten vol, vooral met mensen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven maar voor wie geen huis te vinden is. Het hele asielproces stokt: de vreemdelingenpolitie kan nieuwe asielzoekers niet snel genoeg registreren, immigratiedienst IND kan asielaanvragen niet snel genoeg beoordelen en er zijn dus bij lange na niet genoeg bedden voor mensen die zich in ons land melden.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) zit, net als zijn topambtenaren, ‘hele avonden’ te bellen met gemeenten, bedelend om noodopvangplekken. Hij breekt zijn vakantie onderweg naar zijn bestemming al af: zijn telefoon rinkelt namelijk voortdurend. Hij heeft drie keer per dag crisisoverleg over de vraag: lukt het ons vanavond om voor iedereen een bed te regelen?

Deze zomer kan Van der Burg wel wat vrij nemen: eens per week is er overleg. En hij zit nu niet meer in de rats over één dag, maar weet al: deze maand kan ik nog vooruit. Er zijn genoeg opvangplekken.

Alles onder controle, zou je kunnen denken. Maar schijn bedriegt.

Buffer

Het aantal asielaanvragen ligt zo’n beetje op hetzelfde niveau als vorig jaar. “We blijven op de randen van onze buffer. Als er iets tegenzit, hebben we een probleem,” stelt een woordvoerder van Van der Burg. Opvang voor asielzoekers ‘lukt alleen met heel veel gepuzzel’, zegt een woordvoerder van COA. “We leunen niet achterover, er wordt elke dag heel hard aan getrokken.”

De situatie is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar, zegt de IND-woordvoerder. “We zien het alleen aan de buitenkant niet meer.” Asielzoekers slapen nu niet meer op een grasveld, maar in noodopvanglocaties her en der door het land.

Die spartaans ingerichte noodopvangplekken – in sportcentra, evenementenhallen en op cruiseschepen – zijn verre van ideaal. Die zijn eigenlijk bedoeld als overbrugging voor een paar dagen, maximaal een week. Asielzoekers krijgen bijvoorbeeld een bed in een grote hal met scheidingswandjes voor wat privacy, maar geen plafond. Er zijn locaties waar asielzoekers al maanden naar dezelfde knipperende tl-balk liggen te kijken. De opvang, oordeelde de rechter eerder ook al, voldoet daarmee niet aan internationale normen voor ‘menswaardige opvang’.

Licht in de ogen gaat uit

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde sprak een Syriër die al heel lang in ons land is en vrijwilligerswerk doet in zo’n noodopvang. “Hij zei: door alle uitzichtloosheid zie je bij mensen het licht in de ogen uitgaan.”

Toch is Velema, in wiens gemeente het aanmeldcentrum van Ter Apel staat, blij dat er nu ‘meer mogelijkheden voor doorstroom zijn’. Dat komt ook, zegt hij, omdat het aantal asielzoekers dat zich in Ter Apel meldt ‘minder hoog is dan geprognotiseerd’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde dit voorjaar dat het aantal asielzoekers in 2023 harder zou stijgen dan eerder gedacht, mogelijk naar ruim 70.000 mensen. Die voorspelling lijkt niet uit te komen. In de eerste zes maanden van dit jaar vroegen 20.122 mensen asiel aan in ons land, tegen 19.956 in dezelfde periode vorig jaar.

Van der Burg heeft Velema beloofd dat er hoe dan ook geen asielzoekers meer buiten zullen slapen in Ter Apel, een belofte waaraan de burgemeester hem ook houdt als de aantallen toch verder stijgen. “Ik ben wel benieuwd waar de staatssecretaris de mensen dan wil neerleggen.”

Hoewel er deze zomer dus geen acute problemen meer worden verwacht, is Velema wel beducht voor de periode ná de zomer. “Je ziet dat er nog veel mensen uit Tunesië naar Europa proberen te komen.” Met dat land sloot de EU onlangs een migratiedeal, met als doel de oversteken over de Middellandse Zee te stoppen. Asielaanvragen van de migranten maken vaak weinig kans. En in Ter Apel hebben ze dit jaar al meer overlast van jongeren uit Marokko en Algerije, die ook zelden kans maken op een verblijfsvergunning.

De burgemeester kijkt ook met ‘veel zorgen’ naar de toekomst van de spreidingswet, die asielzoekers eerlijk over het land moet verdelen. De kans dat de Tweede Kamer die wet nog wil behandelen nu het kabinet is gevallen, is klein. “We hebben die wet heel hard nodig,” zegt ook de woordvoerder van Van der Burg. Daarmee verschilt Van der Burg van mening met zijn eigen partij, de VVD, die nooit voorstander van een ‘dwangwet’ was.

Openstaande aanvragen

Bij de IND lopen de achterstanden op. “We doen wat we kunnen,” zegt de woordvoerder, “maar het aantal openstaande aanvragen loopt elke keer op.” De dienst moet 22.000 asielaanvragen per jaar beoordelen, maar afgelopen jaar kwamen zo’n 40.000 binnen. Een gesprek met één asielzoeker kost een IND-medewerker één dag. “Die kan er niet vijf op een dag doen.”

De problemen die eerder dit jaar nog ontstonden door grote achterstanden bij de registratie van asielzoekers door de vreemdelingenpolitie, zijn nu opgelost. Er kunnen nu bij drukte extra agenten worden opgeroepen. Daardoor kan de vreemdelingenpolitie opschalen van 60 registraties naar 95, zegt een woordvoerder, “maar als de instroom van asielzoekers nog verder stijgt, gaan we dat niet redden.” Ze wijst erop dat het de afgelopen jaren juist de maanden september, oktober en november het drukst waren.

De COA-woordvoerder wijst erop dat ook de oorsprong van de opvangcrisis nog niet is weggenomen: azc’s zitten vol met statushouders: voor deze asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn nog altijd niet genoeg huizen. “Het is een vicieuze cirkel waar we in zitten.”