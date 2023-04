Bij meerdere Nederlandse imkers zijn tientallen honingbijvolken gestorven

Dode bijen. Beeld Getty Images

Voor de fotograaf ligt Sonne Copijn plat op haar buik, zo ongeveer met haar neus tegen de af en aan vliegende honingbijen. “Vinden ze prima hoor, ze zijn gewoon hun dingetje aan het doen.”

‘Hun dingetje’ is het voeren van hun jonkies; Copijn wijst op het paarse en gele stuifmeel dat haar bijen de korf binnenbrengen. Nederland telt zo’n 360 bijensoorten, waarvan ongeveer de helft met uitsterven wordt bedreigd. Copijn is bestuurder van de Nederlandse Bee Foundation.

Massale sterfte

Dit weekend, tijdens de Nationale Bijentelling, trok ze aan de bel. Want volgens een door haar stichting uitgezette enquête gaat het dit jaar dramatisch met de Nederlandse honingbijen. Copijn ziet het bij haar eigen bijen, maar ook bij de andere imkers uit de enquête is de sterfte massaler dan normaal.

Dat een van haar volken het niet redt, is ze wel gewend. Maar dit jaar zijn elf van haar dertien volken gestorven. Ze besloot de enquête uit te zetten bij haar collega’s: was de situatie overal zo dramatisch?

Ja, blijkt uit de enquête. De gemiddelde sterfte bij honingbijen in Nederland ligt na deze winter op ruim 32 procent, terwijl 10 tot 15 procent als normaal wordt gezien. “Bij grote Nederlandse imkers zijn tientallen volken overleden.”

Imker Sonne Copijn. Beeld Erik van ’t Woud

Trots en eigengereid

Deze zomer presenteert ook Wageningen University haar jaarlijkse rapport over de bijensterfte. “Dit is geen vervanging van dat rapport, ik wil enkel een signaal afgeven,” zegt Copijn. Ze sluit niet uit dat de werkelijke sterfte hoger ligt. “Imkers zijn een eigengereid en trots type mens. Als een volk bijen doodgaat, denken ze eerst dat ze zelf iets verkeerd hebben gedaan. Ze willen niet dat je zomaar bij ze in de keuken kijkt.”

De resultaten van de enquête van de Bee Foundation gaan over de honingbij, de meest voorkomende soort in Nederland. Honingbijen – die niet zonder imker kunnen – zijn wezenlijk anders dan Nederlandse wilde bijen zoals de akkerhommel en de gehoornde metselbij, die solitair leven. Daarover heeft Copijn geen gegevens, maar ze is ook bezorgd over hun situatie.

Belangrijke informatie over de toestand van bijen halen wetenschappers op tijdens de Nationale Bijentelling, die afgelopen weekend weer plaatsvond. Nederlanders werd gevraagd om een half uur in hun tuin bijen te turven.

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis en organisator van de bijentelling, is ook bezorgd over de Nederlandse honingbij, maar wacht de resultaten van Wageningen University af voordat hij conclusies trekt. “Bij de honingbij zijn er twee factoren: de imker en de omgeving.” De enquête van Copijn is volgens Biesmeijer veel te klein om nu al conclusies te trekken.

B&B

Bijen zijn ook belangrijk voor de voedselvoorziening: als bijvoorbeeld fruitbomen niet worden bevrucht leveren ze veel minder fruit op. Biesmeijer: “Appel- of perenbloesem die niet wordt bestoven, brengt maar de helft op, blijkt uit onderzoek.”

Wat bijen nodig hebben, is wat Biesmeijer bed & breakfast noemt. “Een gezonde omgeving met een fijne plek om een nest te maken, en genoeg bloemen om nectar en stuifmeel op te halen.” Met bed én breakfast gaat het slecht; er is een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een gevolg van zaken als verstedelijking, grootschalige landbouw en een gebrek aan bloeiende bloemen, planten en struiken. “Er liggen zó veel tegels in de tuinen, in de weilanden staan geen bloemen. Er is landbouwgif en veel te weinig biodiversiteit.”