Bij eerste festival danst onbezorgdheid samen met economisch herstel

Biddinghuizen festival Fieldlab Beeld Foto: Marcel Krijgsman

Even lijkt het allemaal net echt. Bij de entree van het terrein nabij Biddinghuizen dreunt het geluid van de in de verte zichtbare danstent je al tegemoet. Onwillekeurig ga je sneller lopen. Zeker als je voor je een groepje feestvierders met glitters op de wangen, zonnebril op de neus en goed humeur op het voorhoofd al naar binnen ziet gaan.

Alleen al vanwege dat verwachtingsvolle gevoel is het begrijpelijk dat zelfs bij een temperatuur van 6 graden en momenten van miezerregen de vlakte waarop doorgaans Lowlands deze zaterdag wordt gehouden wordt aangevallen alsof het festivalseizoen op zijn zonnige hoogtepunt is.

Het enthousiasme voor de testevenementen van Fieldlab is enorm: voor de vier muziekevenementen (twee in Ziggo Dome twee weken geleden en twee dit weekend) melden meer dan 100.000 mensen zich aan. Van hen zijn er vandaag bijna 1500 samen op de plek waar zich in augustus doorgaans de Bravo-tent van Lowlands bevindt. Het coronaonderzoek, dat alle bezoekers 48 uur voor de eerste beats verplicht ondergingen, bracht 17 positief geteste proefpersonen aan het licht. Zij gingen, ongetwijfeld zwaar teleurgesteld, in quarantaine.

Ongeremd

Maar de andere kaartkopers kwamen in het bezit van een bewijs om veilig te feesten. Bubbels of afstandsvoorschriften zijn er dit er keer niet. Alle bezoekers mogen ongeremd los. Maar, zeggen studiegenoten Guido Groenewegen (25) en Rolf de Noijer (23) uit Eindhoven, dat is niet de enige reden om de reis naar Flevoland te ondernemen. “We nemen de coronasituatie heel serieus,’’ zegt Groenewegen. “We beseffen dat er een goede basis moet zijn als we straks in de zomer echt weer volop naar festivals willen. “

De Noijer heeft thuis nog ongebruikte tickets voor Lowlands én Pinkpop in de la. Die hoopt hij later de zomer nog te verzilveren. “Daarom hebben we er de extra testen (ook vijf dagen na afloop wordt een onderzoek gevraagd, red.) graag voor over. We willen feesten en helpen tegelijk.’’

Voor de duidelijkheid: het onderzoek van vandaag gaat over gedrag, over contactmomenten en over looproutes, niet over besmettingen. Tegelijk komen al die facetten van de pandemieproblematiek uit bij dezelfde vraag: wanneer kan het weer?

Feest in teststraat

Wie over het terrein van deze kabouter-editie van Lowlands loopt - vriendelijk tikje van een vreemde op de schouder, een zomaar aangeboden biertje in de hand – snapt de zucht naar meer ruimte in de evenementenbranche maar al te goed. Op de beats van DJ Reinier Zonneveld danst onbezorgdheid hier samen met economisch herstel.

“We hebben het afgelopen jaar 95 procent omzet verloren,’’ zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur bij ID&T, de grootste dance-organisator van Nederland en het bedrijf dat dit testevenement opzette. Ondanks het treurige jaar verkeert ze vandaag in ‘jubelstemming’. “Het gevoel van ‘yes-we-mogen-weer. Het feestje begon ongeveer al in de teststraat.’

En die stemming vertaalt zich in optimisme over het redden van een groot deel van de festivalzomer. “We weten nu dat de bereidheid van onze bezoekers om zich voorafgaand aan een evenement te laten testen enorm is,’’ zegt Janmaat die wijst op het afgelopen week door de overheid volgestorte garantiefonds voor evenementen na 1 juli. Organisatoren kunnen nu veilig investeren in de voorbereidingen. Mocht de overheid het feest toch afgelasten, wordt 80 procent van de gemaakte kosten terugbetaald.

Janmaat verwacht dat de twee grote ID&T-evenementen na 1 juli - Mysteryland en Decibel Outdoor in augustus - als gepland doorgaan. En dan niet met mondkapjes of met verplicht afstand houden. “Dat werkt niet bij ons. In die zin is het alles of niets. Maar als we iedereen vooraf testen geloof ik er in. De komende tijd gaan we langzaam opschalen naar volledige capaciteit.”