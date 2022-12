Bij de nieuwe protestgeneratie begint een betere wereld zeker niet alleen bij jezelf

In 2022 buitelden de crises over elkaar, of het nu ging om het klimaat, de woningmarkt of de inflatie. Een nieuwe protestgeneratie staat op. ‘Die is niet meer bezig met het hervormen van het systeem, maar met de omverwerping ervan.’

Ze bestaan nog: de halfduistere, afgetrapte zaaltjes in oude buurthuizen, met posters aan en stickers op de muren. ‘If the climate were a bank, it would have been saved.’ Op een regenachtige zondagochtend verzamelen zich in centrum Nieuwland in de Dapperbuurt zo’n veertig nieuwsgierigen voor een introductiebijeenkomst van actiegroep Extinction Rebellion (XR). Een paar ouderen, maar vooral veel jongeren.

De veertienjarige vwo-scholier Josha is in zijn eentje met de trein uit Utrecht gekomen. Hij maakt zich zorgen over de toekomst, zegt hij. “Dat veel dingen kapot gaan.” In Amsterdam hoopt hij gelijkgestemden tegen te komen. Hij wil in actie komen, voor zover hij dat al niet deed door mee te lopen in klimaatmarsen.

Er heerst een ontspannen sfeertje. In de keuken wordt een berg paprika’s gesneden voor de veganistische lunch. Vorige maand fietsten leden van XR nog over de startbaan op Schiphol om aandacht te vragen voor het milieu en de opwarming van de aarde. Overal ter wereld lijmen actievoerders zichzelf vast aan kunstwerken en talkshowtafels. Na een blokkade van de A12 werden 150 actievoerders afgevoerd naar het politiebureau.

XR ziet de belangstelling bijna wekelijks groeien. De politiebond NPB sprak deze week zijn zorgen uit over nieuwe acties en snelwegblokkades in de komende maanden. “Als deze acties duizenden demonstranten trekken heb je dagenlang werk,” zei voorzitter Jan Struijs. “Er staat ons een hete winter te wachten.”

Zorgen om het klimaat

Een nieuwe protestgeneratie? Die is er zeker, zegt psycholoog Jos Ahlers (59), onderzoeker van de ‘generatie Z’ (geboren tussen 1995 en 2012). “Jongeren gaan weer vaker de straat op, over de hele wereld. Op sommige plekken, in Iran of Hongkong, zie je dat het juist deze generatie is die het protest aanzwengelt.”

Waar het ze om gaat: de vrijheid om zichzelf te mogen zijn en de zorgen om het klimaat. Als hij praat met ‘Zetters’, zegt Ahlers, zijn die ‘behoorlijk boos’. “Ze zitten vol met wantrouwen en teleurstelling. Ze voelen zich in de steek gelaten door de instituties waarmee ze groot zijn geworden: de banken en de overheid. Ze rekenen daar niet meer op. En terecht. Jongeren zien de hele dag hoe overal ter wereld het systeem faalt.”

Nederland heeft een zwaar jaar achter de rug met tegelijkertijd een klimaatcrisis, wooncrisis, energiecrisis en inflatiecrisis. Wat heeft het voor effect op de jongste generaties? Als de wereld al niet ten onder gaat aan vervuiling en oorlog, lijkt het onmogelijk een betaalbare woning te vinden of de gasrekening te betalen.

“Wij denken: heb ik nog wel zin in kinderen?” zegt Pippi van Ommen (26), actief bij XR en verantwoordelijk voor de werving van jonge leden bij Milieudefensie. “Of: wat heb ik aan een carrière op een dode planeet?”

Het wereldnieuws, zegt Ahlers, komt niet langer binnen via de traditionele journalistiek, maar rechtstreeks, meestal via TikTok. “Een-op-een van leeftijdsgenoten. Jongeren lopen bij wijze van spreken live mee met protesten in een ander land. Alles komt ongefilterd binnen. Dat geeft stress. Als dat maar lang genoeg duurt, kunnen er twee dingen gebeuren: of het nieuws wordt genegeerd of ze komen in actie.”

Protestactie voor het klimaat op luchthaven Schiphol, november dit jaar. Onder meer Milieudefensie, Extinction Rebellion en Greenpeace hebben zich aangesloten bij het protest. Beeld Remko de Waal/ANP

JE HAAT GEEN MAANDAG

In Nederland heeft twintig procent van de bevolking geen stem, zegt Daniël van Duijn (30), de oprichter van jongerenpartij LEF. “Dat zijn de jongeren onder de 18 jaar. Dat is toch gek. Er zijn partijen voor dieren en voor boeren. Jongeren denken: als zij die ruimte in mogen nemen, waarom wij dan niet?”

Op de Nederlandse podia ondertussen zingt neopunker Abel van Gijlswijk (32), het populaire uithangbord van het nieuwe verzet, met zijn band Hang Youth: “Leg de Zuidas in de as, leg de Zuidas in de as, leg de Zuidas in de puin, ze voeren toch niks nuttigs uit, plant op die plek een grote tuin, en school ze allemaal om, school ze allemaal om, of sluit ze allemaal op.”

Mooie titels, altijd in kapitalen, alsof de opstand hardop moet worden uitgeschreeuwd: IK GEEF EEN NIER VOOR GEEN RUTTE VIER. Of: JE HAAT GEEN MAANDAG, JE HAAT KAPITALISME. Op dit moment trekt Van Gijlswijk langs de theaters met zijn show AABZ ‘22: Rebranding Anarchisme, met als boodschap: de wereld zoals we die nu kennen is ook maar een idee dat iemand ooit heeft verzonnen.

“Er zit energie in onze generatie,” zegt Pippi van Ommen. “Tegen die half miljoen mensen die in de jaren tachtig demonstreerden tegen kernwapens kunnen we nog niet op, maar de geschiedenis vraagt ons om het weer op te pakken. Dit is de defining decade. Nu bepalen we hoe de wereld eruit gaat zien voor ons en alle generaties na ons.”

Is het kapitalisme wel een goed idee?

Er heerst, zegt ze, onder jongeren een hoop woede en frustratie. Ook bij haar. “De helft van alle CO 2 -uitstoot is van na 1990. Ik ben geboren in 1996. Toen waren er al internationale klimaattoppen geweest, maar nog steeds is er niets gebeurd. Als kind hoorde ik dat we het gat in de ozonlaag toch ook dicht hebben gekregen en dat er na de val van de Muur vrede zou zijn. Het bleken allemaal loze praatjes, cynisch en hypocriet.”

Het stoort haar mateloos dat er steeds maar weer wordt gepraat over de nieuwe generaties. “Die focus op onze toekomst. Er gaan op dit moment al mensen dood. In Pakistan verliezen mijn leeftijdsgenoten hun huis door de overstromingen. We zijn nu al veertig jaar lang bezig met marsen en petities, maar het helpt allemaal niks.”

Tijd voor hardere acties? “Altijd vreedzaam,” zegt ze. “Maar burgerlijke ongehoorzaamheid heeft er wel toe geleid dat we nu mogen stemmen en gescheiden fietspaden hebben. Door stakingen hebben we het voor elkaar gekregen dat er een minimumloon kwam en dat alle kinderen naar school kunnen. Wij staan in die traditie.”

“Wij zijn op zoek naar het systeem dat achter het onrecht zit. Dat je denkt: moeten we niet eens nadenken of het kapitalisme wel zo’n goed idee is.”

Als er iets is wat deze generatie anders maakt, zegt psycholoog Ahlers, is het de nadruk die het legt op ‘het systeem’: de instituties van de overheid, de banken en grote bedrijven. De vraag of je vrienden een keer het vliegtuig pakken of een hap vlees eten is niet interessant. De tijd dat een goed milieu begon bij jezelf is voorbij.

Ahlers: “De oudere generatie demonstranten was bezig met het hervormen van het systeem, deze generatie is bezig met het omverwerpen ervan. Als ze zich realiseren hoeveel macht ze hebben, kan het nog interessant worden wat er gaat gebeuren.”

September2020: actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren het kruispunt van de De Boelelaan en de Beetthovenstraat op de Zuidas. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Van Greta Thunberg naar de wereld

Bij Extinction Rebellion luidt het devies: breng 3,5 procent van de bevolking in beweging en je hebt de kritische massa die nodig is om de wereld te veranderen.

Op het Hyperion College in Amsterdam-Noord is de zestienjarige Sytze Fortuin actief. “Ik ben een socialist,” zegt hij zonder een spoortje ironie. “Ik hoop dat wij kunnen bijdragen aan de afbraak van het neoliberale kapitalisme.”

Hij is lid van Fridays for Future, een organisatie die in navolging van de piepjonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg scholierenstakingen voor het klimaat organiseert. Hij was geïrriteerd, zegt hij, dat de mensen met macht zo weinig deden. “Die zouden de problemen moeten oplossen, maar dat doen ze niet. In een rechtvaardige wereld zouden jongeren de straat helemaal niet op moeten hoeven gaan.”

Actievoeren helpt hem om de moedeloosheid tegen te gaan. Dan doet hij in elk geval wat. “Of het nu gaat om wonen, klimaat of inflatie, de confrontatie met al die problemen levert ons veel stress op. En angst. Ik merk bij anderen dat er een soort no-futuregevoel ontstaat. Dat is een kleine comeback aan het maken. Het is ook verleidelijk: je loopt mee in een mars, er verandert niets en dus denk je: laat maar.”

Hijzelf niet. “Je merkt: er broeit iets. Wij voeren ook anders actie dan ze vroeger deden. Wij weten elkaar snel te bereiken. Fridays for Future heeft afdelingen in de hele wereld, maar als we actievoeren doen we dat allemaal tegelijk, op dezelfde dag. We bereiken ook al wat: zelfs bij de VVD wordt klimaatverandering niet meer ontkend.”

We moeten niet onderschatten wat Greta Thunberg onder jongeren teweeg heeft gebracht, zegt Ahlers. Een meisje van vijftien dat in haar eentje met een bord op de trappen van het Zweedse parlement ging zitten en zo een wereldwijde golf van protest in gang zette.

Ahlers: “Deze generatie organiseert zich niet op een traditionele manier. Dat maakt het voor oudere generaties zo ongrijpbaar. Die kunnen het moeilijk volgen en worden er vaak door overvallen. Des te groter is de impact.”

Handboek voor verzet Het is een boek geworden dat ze zelf hadden willen lezen toen ze voor het eerst aan de slag gingen met acties en campagnes voor een betere wereld, zegt Esther Crabbendam (32). Het Handboek voor de jonge rebel heet het. Geen handleiding voor het maken van barricades, het bezetten van gebouwen of het gooien met molotovcocktails. Wel een boek vol informatie en praktische tips voor wie in verzet wil komen, maar niet goed weet hoe. Crabbendam schreef het samen met Eline Peters. Ze kennen elkaar van de Amsterdamse studentenvakbond Asva, waar ze tien jaar geleden protesteerden tegen de vervanging van de basisbeurs voor een nieuw leenstelsel. Later werd Crabbendam actief voor Bits of Freedom en FNV Jong en Peters voor GroenLinks. “In onze tijd waren er weinig jongeren die in actie kwamen,” zegt Crabbendam. “Wij waren de enigen in onze vriendengroep. Het klinkt een beetje suf, maar ik heb het gevoel dat het tegenwoordig cooler is om in actie te komen. Het is nu heel normaal om met je vrienden te praten over het klimaat of de woningnood.” “De problemen zijn de levenssfeer van jongeren binnen gekropen. De vrijblijvendheid is eraf. Ze denken: mijn aarde gaat eraan. Als wij er niets aan doen gebeurt er niets, want de politici gaan het niet voor ons oplossen. Het zijn echte zorgen, grenzend aan wanhoop als het gaat om het klimaat.” “Jongeren wordt vaak verweten dat ze individualistisch zijn. Maar wat mij opvalt is dat ze nu juist erg samen optrekken. Ze zoeken elkaar op in het protest, maken elkaar geen verwijten over een vliegvakantie, maar richten zich op het systeem achter de problemen.”

