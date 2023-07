Bij bedrijvenwaakhond KPMG fraudeerden accountants zelf jarenlang met verplichte examens

Het hoofdkantoor van het internationale accountants- en adviesorganisatie KPMG in Amstelveen. Beeld Tobias Kleuver Media / ANP

Dat staat in eigen onderzoek van de accountant dat werd ingesteld nadat een klokkenluider zich eind vorig jaar met aantijgingen over examenfraude had gemeld. Mogelijk duiken nog meer gevallen van examenfraude bij KPMG op.

Accountants zijn bij wet verplicht regelmatig examen te doen om aan te tonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste eisen op het gebied van ethiek, fraudecontrole en integriteit. Vaak worden zulke cursussen door accountants zelf gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat tenminste vijfhonderd medewerkers in Nederland elkaar de antwoorden van examenvragen toespeelden. Daaronder president-commissaris Roger van Boxtel. De oud-minister van Binnenlandse Zaken (D66) en voormalig NS-topman erkent in een verklaring ‘een vrijwillige training niet op correcte wijze te hebben afgerond’.

Van Boxtel trad juist in 2019 aan bij KPMG om de cultuur bij de accountantsorganisatie te verbeteren, nadat meermaals gebrekkig toezicht op de boekhouding van klanten (waaronder ING en Imtech) werd geconstateerd. Eerder kwam naar buiten dat KPMG-partners zichzelf verrijkten bij de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor in Amstelveen.

Geschokt

Van Boxtels naam viel vorig jaar als kandidaat voor topman bij Schiphol, waar onlangs interim-ceo Ruud Sondag onverwachts werd verlengd

Van die cultuurverandering lijkt nog niet veel terechtgekomen. “Ik ben geschokt door de omvang van deze examenfraude en door het feit dat dit in alle lagen van de organisatie speelt,” zegt Hanzo van Beusekom, bij waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) belast met het toezicht op de accountantssector. “Dit raakt aan de integriteit en vakbekwaamheid van accountants.’’

De toezichthouder constateert al jaren dat er van alles mis is in de accountancy. Vorige maand constateerde AFM dat accountants te weinig oog hebben voor fraude binnen bedrijven. Daardoor kunnen aandeelhouders, werknemers en opdrachtgevers niet altijd aan op een afdoende oordeel over de financiële situatie bij gecontroleerde bedrijven.

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), de belangenbehartiger van aandeelhouders, is ‘bezorgd om de cultuur die heeft bestaan of nog bestaat bij accountantsorganisaties’. “Het gebrek aan een professioneel-kritische houding zien we helaas ook te vaak terug in de uitvoering van controles,” zegt VEB-voorzitter Gerben Everts.

Cultuurverandering

Dat bestuurders consequenties trekken uit het onderzoek door op te stappen noemt Everts ‘doortastend’. “Het is een belangrijke stap die nodig is voor de cultuurverandering. De toon aan de top bepaalt immers voor een belangrijk deel de cultuur in de organisatie.’’

In hoeverre het onderzoek van KPMG doorwerkt in de rest van de accountantssector moet de komende tijd blijken. De NBA, de beroepsorganisatie voor accountants zegt ‘geschrokken’ te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. “We zullen het systeem van permanente educatie en kennistoetsen tegen het licht houden en waar nodig herontwerpen,” laat de organisatie weten.

Eerder bleken in de VS en Groot-Brittannië dat accountants op grote schaal sjoemelden met de verplichte bijscholing en zelfs ethiekexamens. in de VS werd KPMG vier jaar geleden al beboet vanwege examenfraude. Vorig jaar volgde EY met een boete van 100 miljoen dollar.