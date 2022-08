Bij aanmeldcentrum Ter Apel sliepen afgelopen nacht 700 mensen buiten

In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen 700 mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel. Beeld ANP

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen niet doorstromen naar een woning, onder meer door de oververhitte huizenmarkt.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waaronder Ter Apel valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

Werk neergelegd

Volgens Dagblad van het Noorden legde een deel van het personeel in Ter Apel dinsdag het werk neer vanwege onvrede over de drukte. De woordvoerster van het COA kan dat niet bevestigen. Ook zou er dinsdagavond iemand zijn aangehouden die illegaal in de opvang verbleef. Zowel COA als politie bevestigen dat nog niet.

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er een tijdelijke opvang komt voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Schuiling blijven er vaak mensen hangen bij het aanmeldcentrum omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen. “Maar dat kan niet altijd omdat er grote achterstanden zijn of omdat andere groepen zich op zo’n dag melden, bijvoorbeeld kinderen of alleenstaanden, en die gaan dan voor,” zei hij dinsdag bij het programma Sven op 1.

