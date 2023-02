Big Brother Awards: Eurocommissaris Johansson en minister Bruins Slot grootste schenders privacy 2022

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot tijdens een plenair debat over de staat van de rechtsstaat in de Tweede Kamer. Beeld LEX VAN LIESHOUT/ANP

Bruins Slot is als minister verantwoordelijk voor de inlichtingendienst AIVD. Zij zou helpen bij het ‘faciliteren van de grenzeloze datahonger’ van de geheime diensten en het ‘afbreken van het toezicht’ op diezelfde diensten. Ze won er de juryprijs van de Big Brother Awards mee. In tegenstelling tot haar voorgangers was ze niet aanwezig bij de uitreiking door stichting Bits of Freedom, die opkomt voor digitale burgerrechten.

Eurocommissaris Ylva Johansson mocht de publieksprijs ontvangen. De prijs ging daarmee voor het eerst naar Brussel. Johansson werkt aan maatregelen tegen online seksueel misbruik van kinderen, en diende een Europees wetsvoorstel in waarmee vertrouwelijkheid van communicatie op het internet wordt opgeheven. Zo zouden veelgebruikte diensten de opdracht kunnen krijgen om te zoeken naar kindermisbruik op hun platforms, een zogenoemde ‘detection-order’. Alles wat ze vinden, zouden ze dan moeten melden.

Zo’n bevel “slaat de plank volledig mis”, vindt Bits of Freedom. Alleen kunstmatige intelligentie is in staat om zulke massale scans uit te voeren en die kan de context van een foto niet inschatten, aldus de organisatie. “Het voorstel uit Brussel zal ertoe leiden dat heel veel onschuldige chats, foto’s en video’s worden gecriminaliseerd. Het zorgt er ook voor dat veel mensen onterecht zullen worden beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen.”

Moeders

Ook Femke Halsema was een van de genomineerden. Ze werd voorgedragen vanwege het Top 400-programma van de gemeente. De lijst met Amsterdamse jongeren die dreigen af te glijden naar de serieuze criminaliteit, kwam vorig jaar in opspraak. In de documentaire Moeders kwam naar voren dat gezinslevens werden ontwricht nadat jongeren op de lijst terechtkwamen.

De Big Brother Awards werden voor de 17de keer uitgereikt. Met de uitreikingen vraagt Bits of Freedom aandacht voor personen, bedrijven en overheden die grove inbreuken hebben gemaakt op de vrijheden van burgers.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: