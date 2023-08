Big Bazar sluit twintig filialen om hoofd boven water te houden

Een medewerker in een filiaal van koopjesketen Big Bazar. Beeld ANP

Als de vastgoedeigenaren van de winkelpanden weigeren te praten over het openbreken van het huurcontract, resteert er volgens Kooistra niets anders dan dat Big Bazar stopt met huur betalen om de gesprekken te openen.

Gelukkig is hij niet met de situatie. “Maar als we drie keer vragen om een gesprek en een oplossing aanbieden en telkens wordt de deur dichtgedaan, dan zit er niets anders op dan een lelijkere route te kiezen,” zegt Kooistra. “Als dit als een cowboypraktijk gekwalificeerd moet worden, dan is dat maar zo.”

Ramkoers

Met deze aanpak ligt Big Bazar op ramkoers met de pandeigenaren. Diverse huurbazen zijn al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden die de keten bewust heeft laten ontstaan. De verhuurder van het Big Bazar-filiaal in Goes vroeg zelfs faillissement aan voor de keten. Kooistra zegt dat dit een drukmiddel is om hem tot betaling te dwingen.

Zelf denkt hij dat de faillissementsaanvraag geen kans van slagen heeft. Daarbij vertrouwt hij erop dat hij met partijen tot oplossingen kan komen. “Het maakt ook iets moois los. Er zijn opeens verhuurders en leveranciers die met je mee gaan denken.”

Volgens Kooistra is de communicatie met verhuurders ‘niet altijd handig aangepakt’. “Maar we hebben elkaar nodig en een huurverlaging is voor hen toch beter dan helemaal geen huurder meer hebben.”

Big Bazar kampt met wat eufemistisch wordt aangeduid met ‘financiële uitdagingen’. Dat komt onder meer door de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten ook bij Big Bazar minder zijn gaan uitgeven. Daarnaast is de leegstand in sommige winkelgebieden toegenomen.

Kooistra noemt geen cijfers, maar zegt dat de verschillen tussen filialen groot zijn. “We hebben tachtig winkels die heel goed lopen, maar twintig zijn ‘twijfelwinkels’ en twintig zijn niet gezond.”

Verliezen accepteren vindt hij niet verantwoord.

Veel kansen

De topman ziet nog veel kansen voor Big Bazar. “Wij zijn geen Action, wij zijn anders. Wij proberen de consument te verrassen.”

Kooistra wil het liefst ook nog veel nieuwe winkels openen. Zijn doel is om eind volgend jaar 190 zaken te hebben. Van gedwongen ontslagen is dan ook geen sprake, verzekert hij. Medewerkers van een Big Bazar die sluit kunnen, als ze dat willen, in een ander filiaal aan de slag.

Welke filialen er allemaal gaan sluiten, wil Kooistra nog niet zeggen. Amsterdam telt één vestiging van de Big Bazar, in de Molukkenstraat in Oost.