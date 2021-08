Bierverkopen Heineken omhoog door versoepelen coronamaatregelen

Beeld REUTERS

Zo ging in veel landen de horeca weer open, al dan niet nog met beperkingen. Wel maakt Heineken zich zorgen om nieuwe coronabeperkingen, met name in Aziatische en Afrikaanse landen. Ook merkt het bedrijf dat de grondstofprijzen stijgen en dat zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben.

Heineken verkocht 9,6 procent meer in het eerste halfjaar. In het tweede kwart was de toename zelfs haast 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis in veel landen hard toesloeg. “Het is nog heel recent dat in Europa de lockdowns eindigden,” beseft topman Dolf van den Brink. “Maar we zijn heel positief gestemd. De wens om met mensen een biertje te drinken in het café is niet verdwenen, dus de horeca komt weer terug.”

Zorgen over corona heeft Heineken ook, in het bijzonder in Zuidoost-Azië waar het bierconcern groot is in bijvoorbeeld Vietnam. “Die landen werden vorig jaar veel minder hard getroffen, maar daar zijn nu lockdowns. En door de lage vaccinatiegraad gaat dat nog wel enige tijd een rol spelen,” verwacht Van den Brink.

De omzet in de eerste zes maanden ging met 14,1 procent omhoog op eigen kracht, dus zonder de gevolgen van bijvoorbeeld wisselkoersschommelingen en overnames. Heineken bereikte dit door meer klanten naar zijn duurdere biersoorten, met name het merk Heineken, te sturen. In landen als Brazilië, China, Nigeria, Zuid-Afrika, Italië, Mexico en Polen groeide de dorst naar Heineken het hardst.

0.0 bier

Behalve premiumbieren deden ook drankjes met weinig alcohol het goed. Met name in Europa en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika verkocht Heineken meer 0.0 bier. Dat was vooral Heineken 0.0, dat in 95 landen wordt verkocht. “We zien eigenlijk overal sterke groei van 0.0 bieren en er is nog veel meer mogelijk. Er is nog veel vernieuwing,” aldus Van den Brink. Zo hebben steeds meer andere merken van Heineken, als Desperados en Lagunitas, nu ook alcoholvrije varianten. Daarnaast voert Heineken ook alcoholvrije cidermerken.

Verder is Heineken bezig met een kostenbesparingsprogramma dat tot en met 2023 structureel 2 miljard euro moet opleveren. Dit jaar verwacht het bedrijf daar al 1 miljard van te realiseren. Heineken schrapt onder meer 8000 voltijdsbanen wereldwijd en versimpelt de productlijnen door minder verschillende verpakkingsvormen te gebruiken. Ook probeert het bedrijf de verpakkingen zo licht mogelijk te maken.

Met die kostenbesparingen verwacht Heineken een deel van de hogere kosten voor grondstoffen te kunnen opvangen, geeft financieel directeur Harold van den Broek aan. Een ander deel moet mogelijk aan klanten worden doorberekend. “Maar dat bekijken we van land tot land.”

De eerste jaarhelft leverde Heineken een winst op van net iets meer dan 1 miljard euro. Het concern verwacht dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven.