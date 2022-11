Bier wordt opnieuw flink duurder: vanaf 1 januari betaal je meer dan 10 procent meer

Op 1 januari wordt bier alweer duurder in de horeca. Beeld EMIEL MUIJDERMAN/ANP

De nieuwe prijsstijging komt bovenop de prijsstijging van 5,8 procent die in augustus al werd doorgevoerd. ‘We leven in ongewone tijden,’ stelt de brouwer.

Dat de brouwer de prijzen opnieuw verhoogt komt de horecaondernemers nogal rauw op het dak vallen. Zij hebben ook al te maken hebben met hogere energiekosten, huurstijging, personeelstekort en coronaschulden die nog afbetaald moeten worden. “We zitten in een vicieuze cirkel,” stelt restauranteigenaar Frans van Breemen van Facet in Rotterdam, die erg boos is. “Je komt er niet meer uit.”

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is bezig met het formuleren van een officiële reactie, maar is ‘not amused’, aldus voorman Robèr Willemsen.

Heineken heeft echter ook met een hogere energierekening en duurdere grondstoffen te maken en kan niet anders dan een deel van de stijgende kosten door te berekenen, zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Een deel van de kosten absorberen we zelf. We willen er op een verantwoorde manier mee omgaan, maar we ontkomen er niet aan dit door te berekenen. Het is fors, maar de prijsstijgingen zijn gigantisch.”

Nog hoger

Het is de tweede prijsverhoging in vijf maanden tijd. In totaal zijn bier en cider van Heineken sinds de zomer 16,5 procent in prijs gestegen. Het is aan de horeca-ondernemers of zij de kosten doorberekenen aan hun gasten, stelt de brouwer. Die heeft in veel gevallen geen keus, zegt Robèr Willemsen van KHN. “Een ondernemer bepaalt zelf wat hij rekent, maar hij zal het wel moeten doorberekenen om te overleven.”

Het blijft niet alleen bij de verhoging van de bierprijs van Heineken, het bedrijf dat ook onder meer Brand en Amstel maakt. Volgens horeca-ondernemers komen andere brouwers met vergelijkbare of grotere prijsstijgingen, al zijn die nog niet officieel gecommuniceerd.

Wat de hogere kosten voor gevolgen hebben voor de bierprijs in de supermarkten weet Heineken nog niet precies.