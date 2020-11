Bibliotheken halen boeken met Zwarte Piet van de plank

Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Volgens Kok, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), sluiten de bibliotheken met hun schoonmaak bij de maatschappelijke ontwikkelingen aan. “Overal groeit het besef dat Zwarte Piet een stereotiep beeld geeft van een bepaald deel van de bevolking en de bibliotheken bewegen daarin mee.”

Ongewoon is de operatie volgens hem niet. “Er zijn in de loop van de tijd talrijke boeken weggehaald omdat ze ‘in strijd met de goede zeden’ waren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kinderboeken waarin de bevolking van Nederlands-Indië als patjakkers werd weggezet. Ook Zwarte Piet is, wat mij betreft, in strijd met de goede zeden.”

Weinig zonder Zwarte Piet

Dat een deel van de Nederlanders Zwarte Piet nog wél ziet zitten is geen reden de boeken te bewaren, zegt Kok. “Sommigen zien fascisme ook zitten. En, ja, dat klinkt cru maar ik bedoel dat een smal deel niet ons beleid kan bepalen.” Het is volgens hem niet zo dat de bibliotheken bepalen wat mensen lezen. “Het is eerder zo dat ze bij de tijdgeest aanhaken.”

Volgens Tineke van Ham van Rijnbrink (adviesorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel) is 2020 een omslagpunt. “Het onderwerp leeft al langer maar nu besluiten bibliotheken door te pakken. Ouders en scholen willen boeken zonder Zwarte Piet.” Eén probleem: er bestaan nog niet veel van die boeken. Van Ham: “Maar dat zal in de loop van de tijd wel veranderen.”

Aan de operatie is geen ruchtbaarheid gegeven en er is volgens Kok ook geen gedoe over. “Witte kinderen maakt een andere Piet niks uit en zwarte kinderen vinden het vreemd en naar, en dát is waar het om gaat.”

Geschiedenis

UVA-hoogleraar Lisa Kuitert (Boekwetenschap) vindt het niet vreemd dat de collectie verdwijnt. “Zoals banketbakkers niet of nauwelijks nog Zwarte Pieten van chocola of marsepein maken, geven uitgeverijen vrijwel geen boeken met Zwarte Pieten meer uit. Bibliotheken volgen hierin de samenleving.”

De oude boeken worden veelal als ‘afgeschreven’ tegen een klein bedrag verkocht. Van Ham: “Ze verdwijnen niet in de kliko.” Eén exemplaar gaat naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. “De KB is er om de geschiedenis te bewaken.”

Koepel VOB kan bibliotheken niet dwingen boeken weg te doen. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Kok: “Maar we zien dat bibliotheken massaal die verantwoordelijkheid pakken.”