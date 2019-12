Bezuinigingen door zorg en kabinetsbeleid

Laura van Geest van het Centraal Planbureau. Beeld ANP

Dat staat in de nieuwe vergrijzingsstudie ‘Zorgen om morgen’ die het Centraal Planbureau vanmorgen heeft gepresenteerd. De situatie is flink verslechterd ten opzichte van het aantreden van twee jaar geleden, toen het kabinet-Rutte III aantrad. Op dat moment was er nog een zogeheten houdbaarheidoverschot van 0,2 procent. Dat is omgeslagen in een tekort van 1,6 procent.

De omslag heeft het kabinet grotendeels zelf veroorzaakt. Behalve het regeerakkoord hadden ook het pensioenakkoord en de lastenverlichting die het kabinet deze zomer aankondigde een negatief effect op het houdbaarheidssaldo. Daarnaast lopen vooral de kosten van de zorg harder op dan eerder verwacht. Dit komt vooral doordat gemeenten meer geld besteden aan de ouderenzorg.

AOW-leeftijd

Het kabinet besloot voor de zomer om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen. De miljarden die dat kost werden gevonden door alvast een voorschot te nemen op de vergrijzingsstudie van het CPB: het instituut meldde tussentijds dat het arbeidsaanbod in de toekomst hoger uit zou vallen, waardoor er op termijn meer belastinginkomsten de schatkist instromen. Het CPB waarschuwde echter toen al dat er tegenover deze meevaller waarschijnlijk ook een tegenvaller zou kunnen optreden, bijvoorbeeld in de zorg. Dat scenario lijkt nu bewaarheid te worden.

De vergrijzingsstudie van het CPB houdt nog geen rekening met de grotere groei van de bevolking, waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend over rapporteerde. In 2060 telt Nederland 19,6 miljoen inwoners, een miljoen mensen meer dan eerder verwacht. Volgens het CPB kan die bijstelling ook de vergrijzingssommen beïnvloeden, maar is het effect sterk afhankelijk van welke mensen naar Nederland komen: kennismigranten die hier een hoog inkomen verdienen dragen meer bij aan de staatskas en doen een kleiner beroep op voorzieningen dan bijvoorbeeld kansarme vluchtelingen.