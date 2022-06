Bezoekers met schrik vrij na overval Tefaf, maar hoe goed is de kunstbeurs beveiligd?

Beeld Marcel van Hoorn/ANP

“Gaan jullie naar de Tefaf?” vraagt de chauffeur van stadsbus 15 aan Gerard en Barbara Frankhuijzen, die instappen op het centraal station van Maastricht. Ze weten dat de kunstbeurs, bekend om de extreem dure voorwerpen die er te koop zijn, zojuist is beroofd. Gerard en Barbara willen het toch proberen. “Het is vaak de laatste kans om kunst te zien, voor je weet belandt die in een privécollectie.”

Vier gewapende overvallers drongen dinsdag op klaarlichte dag kunstbeurs Tefaf binnen, op zoek naar waardevolle kunstvoorwerpen en juwelen. De Britse juwelier Symbolic & Chase was het vermoedelijke doelwit. Op internet gaan de beelden rond: een overvaller slaat met een grote hamer in op een vitrinekast van de juwelier. De standhouder wil hem met een vaas te lijf gaan, maar wordt door de andere overvallers, gekleed in colbertjes en petjes in de stijl van de populaire Britse gangsterserie Peaky Blinders, weggejaagd met getrokken pistolen.

Hoeveel sieraden de overvallers buitmaakten is nog niet bekend. Twee verdachten, een 22-jarige en een 26-jarige man uit België, zijn op de A2 ter hoogte van Maastricht opgepakt; naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Tefaf was eerder het doelwit van criminelen: in 2011 werd een onbekende hoeveelheid juwelen gestolen, een jaar eerder gingen dieven ervandoor met een ring en een hanger ter waarde van 860.000 euro.

Gouden aansteker

Twee uur na de overval is de beurs na een korte evacuatie weer open, met nog wel politie voor de deur. “Binnen gonst het van de geruchten,” zegt een bezoekster. “Het zou gaan om een heel zeldzame gele diamant.” Of dat waar is, is niet bekend, want de politie wil vooralsnog niets kwijt over de buit. Dat de getroffen juwelier in kostbare voorwerpen handelt blijkt uit een blik op de website: een diamanten ring met parel: 120.000 euro; oorbellen met koraal en diamanten: 140.000 euro; een gouden aansteker: 13.000 euro.

Kostbare spullen genoeg op de Tefaf, weet ook de grijsbebaarde beveiliger van beursgebouw Mecc, waar de kunstbeurs plaatsvindt. “Hier ligt voor 4 miljard euro aan kunst. Maar wij hebben geen apparaat om tassen te scannen.” Hij vertelt over zijn geschrokken collega’s die naar huis zijn gestuurd. “Of ik boos ben? Natuurlijk. Het zijn wel mijn collega’s. En ik had daar ook kunnen staan. Hoe kunnen vier mannen met wapens binnen komen?”

Die vraag zullen ze zich bij Tefaf ook stellen, maar algemeen directeur Bart Drenth wil niet ingaan op vragen over de veiligheidsmaatregelen. “Daar doen we nooit mededelingen over.” Hij zegt wel dat het contact met politie goed is verlopen.

Paniek

Binnen krioelt het twee uur na de overval weer van de bezoekers in slankgesneden pakken en kleurige jurken. Bezoekers moeten hun tassen openen voor ze naar binnen mogen, waarna beveiligers rugzakken inspecteren zonder inhoud op te tillen. “Niet op de rug dragen, straks stoot je de kunst om,” zegt een beveiliger nog wel.

Alle ooggetuigen hebben hun eigen verhaal. De Italiaan Francesco Occhinegro, handelaar in schilderijen van oude meesters, zag hoe mensen in paniek wegrenden. “We zijn met iedereen meegerend, hebben alle schilderijen achtergelaten. Hoe duur die zijn? Tot een half miljoen euro.”

“Ik heb het alarmnummer zelf gebeld,” zegt een Nederlandse handelaar in Aziatische kunst. “Ik heb ze hier de hele dag zien rondlopen met die Peaky Blinders-petjes. Ik heb al het personeel weggestuurd en ben zelf hier gebleven.”

Tessa Mendez, medewerker van een Franse antiekgalerij, hoorde het gebeuk op het glas. “Iemand riep dat je je moest verstoppen. Ik ben achter een pilaar gaan staan. Het was eng.” Ook de Italiaanse Giulia Marre is enorm geschrokken: “Mensen riepen: gun, gun, gun! Je rent mee met de rest.” Mario, kunsthandelaar uit Portugal, maakte zoiets nog niet eerder mee. Ook hij liet al z’n voorwerpen achter. “Het eerste wat je doet is controleren of alles er nog is. We hebben spullen van een half miljoen euro bij ons.”