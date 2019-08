Bezoekers Lowlands krijgen seksuele voorlichting met 3D-clitoris

Beeld Getty Images

Hoe een clitoris er echt uitziet weten maar weinig mensen, stelt hoogleraar seksuologie Ellen Laan. “Als je mensen deze 3D-clitoris laat zien en vraagt wat het is, krijg je nog het vaakst de reactie ‘klerenhanger’. Een clitoris is veel meer dan alleen het topje aan de buitenkant. Maar als je dat niet weet – als vrouw of als man die met vrouwen vrijt – weet je eigenlijk helemaal niet zo goed hoe seksuele stimulatie bij een vrouw werkt.”

Ellen Laan (UMC Amsterdam) en socioloog en pedagoog Daphne van de Bongardt (Erasmus Universiteit Rotterdam) staan volgende week zaterdag op het podium van de Echo-tent van Lowlands om met het publiek in gesprek gaan over hoe de wetenschap kan bijdragen aan een fijn seksleven – voor zowel mannen als vrouwen.

‘Echte seks’

Dat laatste klinkt misschien als een vanzelfsprekendheid, maar meer dan vijftig jaar na de seksuele revolutie van de jaren zestig bestaat er op het gebied van seks nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, betoogt Ellen Laan. Het 3D-clitorismodel gaat dan ook mee het podium op om haar theorie te bewijzen.

Laan bindt de strijd aan met een aantal hardnekkige opvattingen die de seksuele ongelijkheid tussen man en vrouw in stand houden. Zo zouden mannen een grotere biologische behoefte hebben aan seks dan vrouwen. De wetenschap laat hier echter geen spaan van heel.

Een andere misvatting: alleen penetratie telt als ‘echte seks’. Onzin natuurlijk, maar samen kunnen dit soort opvattingen verkeerde verwachtingen scheppen, met een minder goed seksleven als resultaat. “Vrouwen trekken op het gebied van seksplezier vaak aan het kortste eind,” zegt Laan. “Ze hebben in vergelijking met mannen minder orgasmes, meer pijn en zijn vaker het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Volgens Laan zou een eerste goede stap zijn om de uitleg en tekeningen in biologieboeken op school eens aan te passen. Er is namelijk een nogal evidente biologische onhandigheid die seksuele ongelijkheid in de hand werkt: het genotsorgaan van de man bungelt buiten zijn lichaam, terwijl dat van de vrouw grotendeels verborgen zit. “De seksuele voorlichting die pubers voorgeschoteld krijgen is vooral gericht op penissen,” zegt Laan. “In geen enkel biologieboek vind je een adequate beschrijving van de clitoris.”

Socioloog en pedagoog Daphne van de Bongardt benadert seksbeleving vanuit een andere hoek. Zij zoomt niet in op de man-vrouwverschillen die een rol spelen bij seks, maar juist op jonge koppels en hoe seksualiteit binnen hun relatie plaatsvindt. De meeste jongeren hebben namelijk – hoeveel nadruk er in actuele beschouwingen over seks er vaak ook ligt op casual seks – toch echt seks binnen een (soort) relatie. “En daardoor zijn sommige dingen een stuk ingewikkelder dan we vaak denken,” zegt Van de Bongardt.

Wat, bijvoorbeeld, als een van beiden vroeg in de relatie wil stoppen met het gebruik van condooms? Of hoe onderhandel je over plezier binnen een relatie? Kan een vrijpartij ervoor zorgen dat je een conflict sneller oplost, of stel je seks juist uit vanwege dat conflict?

Heel verrassend

“Hier weten we nog heel weinig van. Dat is heel verrassend, raar en problematisch,” zegt Van de Bongardt. Het verzamelen van de wetenschappelijke gegevens die deze vragen moeten beantwoorden, is in volle gang (man-vrouwkoppels van 18-27 jaar kunnen zich nog steeds opgeven voor Van de Bongardts project Lieve seks of Sexy liefde via lsslproject.nl).

De socioloog betreedt het Lowlandspodium volgende week vooralsnog met meer vragen dan antwoorden. Maar wellicht kan het publiek, al meediscussiërend, alvast een tipje van de sluier helpen oplichten.

Wie op zaterdagmiddag rond kwart over twee op Lowlands rondloopt en even geen zin heeft in snaarstrakke gitaarsolo’s of hypnotiserende hiphopbeats kan bij de Echotent dus terecht voor seksuele voorlichting zoals je die graag zelf op de middelbare school had gekregen. “Mijn boodschap is dat seksueel plezier voor meiden net zo belangrijk is als voor jongens,” zegt Laan. “Mannen en vrouwen zijn daarin gelijk.”