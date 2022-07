Bezoekers Amsterdamse Zomer krijgen kaartje voor nieuw festival

Volgens organisatoren Bas Smit en Nicolette van Dam waren de lange rijen voornamelijk te wijten aan een pinstoring en gebrek aan personeel. Beeld ANP / Evert Elzinga

Organisator Bas Smit maakt de compensatie op zijn Instagram bekend. Hij is zich ervan ‘bewust dat niet iedereen een topervaring heeft gehad’. Daarom krijgen bezoekers van het festival de optie om via een website een gratis kaartje aan te vragen voor een van de andere concerten van de concertreeks De Amsterdamse Zomer, het Amsterdamse Terrassen Festival of het Amsterdamse Winterparadijs, dat plaatsvindt aan het eind van het jaar.

Festivalgangers klaagden afgelopen weekend steen en been over de organisatie. Sommigen moesten ruim anderhalf uur in de rij wachten op een drankje en de wijn zou aan het begin van de avond al op zijn. Ook waren er klachten over dure kaartjes en slecht geluid.

Volgens Smit en medeorganisator Nicolette van Dam waren de lange rijen voornamelijk te wijten aan een pinstoring en gebrek aan personeel. Ruim een derde van het barpersoneel zou niet zijn komen opdagen. De organisatie maakte eerder al excuus hiervoor.

