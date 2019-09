Bewoners dodelijk koolmonoxide-incident staken barbecue aan in huis

Hulpverleners bij de woning waar een man door koolmonoxidevergiftiging om het leven is gekomen Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Eerder werd gedacht dat gebreken aan de cv-installatie leidden tot de koolmonoxidevergiftiging, maar dat blijkt dus niet het geval.

Bij onderzoek aan de cv-installatie zijn geen gebreken geconstateerd die het vrijkomen van koolmonoxide zouden kunnen hebben veroorzaakt, laat de politie weten. De koolmonoxide kwam vrij doordat de bewoners een houtskoolbarbecue aanstaken in huis.

De vader, moeder en één van hun kinderen werden woensdagochtend in hun woning in het Gelderse Doesburg in kritieke toestand gevonden. Zij waren het slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. De 61-jarige vader van het gezin is aan de vergiftiging overleden. Moeder (45) en een zoontje (7) werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren inmiddels buiten levensgevaar.

De woning, een geschakeld rijtjeshuis aan de Monseigneur Bekkerslaan in het Gelderse Doesburg, is een opvanglocatie voor asielzoekers. In het pand waren in de nacht van dinsdag op woensdag veertien mensen aanwezig. Zij behoren tot één gezin. De elf andere gezinsleden hoefden niet naar het ziekenhuis.