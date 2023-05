Bevrijdingsdag: code geel om onweer, maar ook sterke zon

Beeld Mariet Dingemans

Ook is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen, zegt het weerinstituut. De waarschuwingscode geldt voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. De buien zullen in het westen van het land vanaf het einde van de middag verdwijnen, in het oosten zal dat halverwege de avond zijn.

Vrijdag zijn er door het hele land Bevrijdingsfestivals. In Wageningen wordt het Bevrijdingsdefilé gehouden en de dag wordt afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel. In het uiterste noorden van het land en aan de westkust lijkt de buiigheid echter mee te vallen en is de kans op een stevige onweersbui klein, wat gunstig zou kunnen uitpakken voor de festivals in Amsterdam.

De dag is droog begonnen met geregeld zon. Festivalgangers doen er goed aan om zonnebrand mee te nemen, adviseert Weeronline. “Als de zon eenmaal schijnt is insmeren zeker aan te raden.” In de middag is de zonkracht met factor 5 sterk en daardoor kan de onbeschermde huid al binnen 20 tot 40 minuten verbranden. De temperaturen kunnen oplopen tot ruim 20 graden.