Bevolkingsgroei trekt aan door migratie en geboortes, Amsterdam krimpt

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de Nederlandse bevolking met 31.700 inwoners, tegen een toename van 18.200 personen in dezelfde periode een jaar eerder. De bevolkingsgroei is vergelijkbaar met de eerste helft van 2018, maar lager dan in piekjaar 2019.

Als gevolg van migratie kwamen er per saldo meer mensen bij, namelijk 29.400. Het aantal immigranten nam toe, terwijl minder mensen naar het buitenland verhuisden. De migratiestroom uit landen buiten de Europese Unie kromp vorig jaar flink en trok in het eerste halfjaar van 2021 weer aan.

Bovendien werden vooral in de eerste maanden van dit jaar opvallend veel kinderen geboren. ‘De stijging compenseert deels de nog altijd hoge sterfte,’ schrijven de onderzoekers hierover. Per saldo werden er 2400 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. In 2020 sloeg de balans nog negatief uit omdat het coronavirus veel slachtoffers eiste.

Krimp in Amsterdam

In bijna acht op de tien gemeenten (275 van de 352) nam het aantal inwoners de afgelopen maanden toe. In de provincies Drenthe en Flevoland was in iedere gemeente sprake van bevolkingsgroei.

Ook in Amsterdam werden meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden én kwamen er meer immigranten bij dan dat er mensen emigreerden. Toch noteerde de gemeente het afgelopen halfjaar juist een daling van het inwonertal met 1500. Dat is de grootste krimp van iedere gemeente. Dat komt doordat veel Amsterdammers zijn verhuisd naar andere gemeenten.

In Zuid-Limburg is ook in veel gemeenten sprake van bevolkingskrimp. Ook een aantal Twentse gemeenten en studentensteden als Groningen, Wageningen, Utrecht, Maastricht en Enschede zagen een flinke daling.