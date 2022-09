‘Beveiliging Amalia en premier Rutte opgeschroefd vanwege dreiging’

Prinses Amalia komt aan bij een vestiging van de Universiteit van Amsterdam aan de Roetersstraat om in aanwezigheid van de pers de start van haar studietijd in te luiden. Beeld ANP

Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Zo woont de kroonprinses volgens de krant nu tijdelijk niet in haar studentenhuis.

Ook heeft justitie zorgen geuit om de innige band tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die vastzit voor de moord op Theo van Gogh. Of zij ook degene zouden zijn die de aanslag zouden beramen is niet duidelijk.

Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, ontkent in een reactie bij EenVandaag in ieder geval dat haar cliënt prinses Amalia iets wil zou willen doen. Ze noemt het valse, ongefundeerde informatie. “Blijkbaar met als doel om Ridouan Taghi te beschadigen. En kennelijk worden de gevoelens van de prinses daarbij door De Telegraaf genegeerd. Dit moet voor haar een zeer nare ervaring zijn, in deze zo belangrijke tijd als de start van een studie naar zelfstandigheid. Allemaal onnodige onrust, die dit soort berichtgeving teweegbrengt.”

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de politie noch het Openbaar Ministerie (OM) willen ingaan op berichtgeving van De Telegraaf over de verhoogde beveiliging van prinses Amalia.