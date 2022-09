Beveiligers krijgen ‘zeer uitzonderlijke’ loonsverhoging van 15 procent

Bezoekers van een evenement worden door beveiligingsmedewerkers gecontroleerd. Beveiligers gaan volgens de nieuwe cao van de branche 15 procent meer verdienen. Beeld Marco de Swart/ANP

De loonstijging is ongekend hoog, maar dat is de nood ook, zegt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Beveiligingsbranche,. De beveiligingsbranche kampt met grote personeelstekorten. De nieuwe cao geldt voor de 20.000 particuliere beveiligers. In totaal werken er nu 23.000 mensen in de beveiliging.

“In de coronatijd moesten veel beveiligers op zoek naar ander werk. Toen hebben zo’n 1500 tot 2000 beveiligers de branche verlaten,” zegt Van der Steur. “Dat is precies het aantal mensen wat we nu tekort komen.”

De exacte loonsverhoging is nog niet duidelijk. “ongeveer tien procent van de stijging komt door de automatische prijscompensatie. Als de inflatie hoger uitvalt, zal de loonstijging ook groter uitvallen,” aldus Van der Steur. In de cao is een kortere werkweek overeengekomen. Beveiligers gaan daardoor minder uren werken voor hetzelfde loon. Dat levert per saldo een vijf procent hoger uurloon op.

De ‘zeer uitzonderlijke’ loonsverhoging is in eerste instantie bedoeld om vertrokken beveiligers weer terug te halen. Aannemen en opleiden van nieuwe beveiligers kost tijd, terwijl er nu al behoefte is aan beveiligers. “We hopen dat we mensen terug krijgen met deze salarisverhoging,” zegt voorzitter van de branche-organisatie.

Opleiden

De nieuwe cao zadelt de beveiligingsbedrijven op met fors hogere kosten. Maar desondanks was er bij de werkgevers in de branche geen serieuze oppositie tegen de cao en ook de bonden zijn unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde loonsverhoging.. “Iedereen ziet dat het nodig is,” zegt Van der Steur. “We verwachten ook dat opdrachtgevers geen problemen zullen hebben om de hogere kosten te betalen.”

Maar festivalsorganisatoren klagen dit jaar dat de kosten zo hoog zijn dat er verlies wordt gedraaid. Een forse verhoging van de kosten voor beveiliging, toch al een flinke kostenpost, zal voor hen moeilijk te dragen zijn.

De beveiligingsbedrijven proberen ook meer beveiligers op te leiden. Maar dat gaat moeizaam, mensen hebben de banen voor het uitzoeken en dan blijkt een baan als beveiliger niet bovenaan de lijst te staan. Het hogere salaris zal een baan in de beveiliging aantrekkelijker maken, verwacht de branche.

Trend

Werkgeversvereniging AWVN, die werkgevers adviseert over cao-onderhandelingen, noemt de loonsverhoging ‘heel fors’, maar vind die wel in een trend passen. “We zien dat de lonen sneller stijgen. In augustus was de gemiddelde loonstijging al vier procent,” zegt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde. In de jaren daarvoor werden loonstijgingen van drie procent al als erg groot beoordeeld.

Dat de lonen nu sneller stijgen, heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. “Loonsverhogingen zijn er niet alleen om aantrekkelijk te worden voor nieuw personeel. Het is ook een manier om zittend personeel aan je te binden,” zegt Van der Velde.

De werkgevers kijken met gemengde gevoelens naar de steeds stijgende lonen. Ze jagen werkgevers op kosten, terwijl ze het probleem van de krapte niet structureel oplossen. “Het maakt de vijver waarin je vist niet groter,” aldus Van der Velde.