Beveiligers en collega’s melden zich bij advocaat Schouten die Nabil B. wil bijstaan

Advocaat Peter Schouten. Beeld ANP

Strafadvocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, werd vorige week woensdag geliquideerd toen hij van zijn huis naar zijn auto liep op Imsten­rade in Amsterdam-Buitenveldert.

De Bredase advocaat Peter Schouten gaf, ondanks de moord op zijn collega, snel daarna aan Nabil B. in de toekomst te willen bijstaan. Dit weekend is Schouten overstelpt met steunbetuigingen, via mail en social media. Zo twitterde PvdA-politicus Lodewijk Asscher: ‘Ontroerend lichtpunt in een zwarte week voor de rechtsstaat’. En de Nederlandse Orde van Advocaten noemde het aanbod ‘een zeer moedig besluit’.

“Maar,” zegt Schouten, “Ik vind het vooral ook bemoedigend dat zoveel mensen zich zorgen maken over de rechtsstaat.”

Privéchauffeur

Onder de reacties zijn er twee van mensen die aanbieden om Schouten te beveiligen, mocht hij inderdaad B.’s advocaat worden. “Een oud-motoragent heeft aangeboden om voor mijn veiligheid mijn privéchauffeur te zijn. En er heeft zich iemand gemeld die ervaring heeft met beveiligen van enkele topmensen van justitie.”

Bedreigingen heeft hij niet gehad sinds hij het aanbod kenbaar maakte om B. te willen verdedigen. “Maar ik ben echt niet naïef over de risico’s die ik loop, los van de vraag of ik nu wel of niet de advocaat van Nabil B. word.”

Of het daadwerkelijk zo ver komt dat Schouten de kroongetuige gaat bijstaan, blijft vooralsnog onduidelijk. De mogelijkheid bestaat dat B. zelf iemand benadert om hem te verdedigen, maar er kan ook een verzoek daartoe bij een advocaat worden neergelegd door de rechtbank of door de Orde van Advocaten in Amsterdam.