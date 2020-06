Betalen per vak in plaats van per jaar: VVD en PvdA willen het mogelijk maken

Beeld ANP

Bij een aantal universiteiten en hogescholen, in Amsterdam, Utrecht en Tilburg, loopt sinds 2017 al een experiment met het zogeheten flexstuderen. De constructie moet het makkelijker maken een studie te combineren met een baan of mantelzorg en studenten met een handicap zouden op deze manier makkelijker op hun eigen tempo kunnen studeren.

Het experiment was destijds ook op initiatief van VVD en PvdA. Studenten betalen per studiepunt iets meer dan 40 euro. Normaal gesproken betalen alle voltijdsstudenten collegegeld voor een heel jaar zo’n 2000 euro. De pilot duurt nog tot en met 2023, maar VVD en PvdA willen dat alle studenten op alle universiteiten en hogescholen zo snel mogelijk het wettelijke recht krijgen om op deze manier te studeren.

“Nu zijn het een paar honderd studeren die deze kans krijgen en die moeten dan ook nog het geluk hebben dat ze op een bepaalde school zitten en vaak ook nog een bepaalde opleiding doen,” zegt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. “De rest wordt nog altijd in een one size fits all-mal gedrukt.”

Uitkomst

En die mal knelt soms, ziet PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Zij sprak met studenten die meededen met het experiment. “Er zat een jonge moeder bij, een mantelzorger, een beginnend ondernemer en een student die het niet zo breed heeft en daarom veel moet werken. Dat waren allemaal mensen die zeiden: zonder deze pilot was ik gestopt.” Dat bleek ook al uit een tussenevaluatie van het betalen per studiepunt.

Anders dan Wiersma vindt Van den Hul niet dat flexibiliteit ‘een doel op zich’ moet worden. “Een curriculum en een klas zijn belangrijk. Maar voor bepaalde groepen studenten, die anders zouden uitvallen, is het de oplossing.”

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) ziet het liefst dat flexstuderen zo snel mogelijk wordt ingevoerd. “Dit biedt voor heel veel studenten op heel veel manieren uit uitkomst,” vindt voorzitter Kees Gillesse. Maar de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het ‘een brug te ver’ om studeren per studiepunt nu al te verankeren in de wet. “Wij willen graag dat de pilot verlengd wordt,” zegt voorzitter Alex Tess Rutten. “Die is nu zo kleinschalig dat je weinig kunt zeggen over de uitkomsten.”