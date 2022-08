Betalen met bankpas in ov vertraagd: ‘Tegenslag aan de techniekkant’

Inchecken kan straks onder meer met een nieuwe ov-chipkaart, eventueel ook op de telefoon. Beeld ANP

Begin dit jaar werd bekend dat OVpay, een nieuwe incheckmethode voor het openbaar vervoer waarmee ook direct in- en uitgecheckt kan worden met een mobiele telefoon, betaalpas of creditcard, vanaf de zomer landelijk geïntroduceerd zou worden voor de reiziger. De samenwerkende ov-bedrijven hoopten toen ook nog eind derde, begin vierde kwartaal 2022 de nieuwe ov-chipkaart beschikbaar te kunnen stellen.

Op dit moment staat echter op de website van het nieuwe systeem: ‘We voeren OVpay stap voor stap in. We werken er hard aan om te zorgen dat iedereen in 2023 overal kan in- en uitchecken met OVpay. Pas als we zeker weten dat het werkt, gaan we het landelijk invoeren. Het moet goed en het moet betrouwbaar.’

De huidige planning is daarnaast dat ‘eind 2022’ reizigers overal in Nederland voor een losse rit kunnen in- en uitchecken met een betaalpas of creditcard, die ook in de ‘wallet’ van de telefoon kan staan. Voor de helderheid: als u een abonnement hebt bij de NS kunt u dit jaar nog niet afrekenen via het nieuwe systeem. En de nieuwe ov-chipkaart, digitaal en fysiek, kunt u – tegen betaling bij aanschaf – pas ergens volgend jaar gebruiken.

Complexer dan je denkt

“Er zijn wat hiccups ontstaan,” legt Bas van Weele, programmadirecteur ov-betalen, uit over de vertraging van een half jaar. “Ik ben daar niet blij mee, maar het is zoals het is: we hebben wat tegenslag gekend aan de techniekkant. Het blijft software, dus het is altijd complexer dan je denkt. Daarop is de planning aangepast.” De invoering van het nieuwe systeem is ook een flinke operatie. Zo worden 60.000 poortjes en kaartlezers klaargemaakt voor betalen met OVpay.

Van Weele zegt dat de reiziger nu al goed wordt bediend, dus dat een vertraging voor hen geen probleem is. “We voegen straks eerst alleen maar extra mogelijkheden toe voor onze klanten. En willen zorgen dat die optimaal werken.”

Reizen met de betaalpas of creditcard kan overigens nu al wel in Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Zwolle, Zaanstreek, Delft, Haaglanden en Voorne-Putten & Rozenburg. Daar komen de komende maanden steeds meer gebieden bij, waaronder Amsterdam en andere stukken van Noord-Holland.

Totale ommezwaai

De vervoerders investeren zo’n 100 miljoen euro in de ommezwaai, die volgens Van Weele geleidelijk zal plaatsvinden. “Het kan ook zomaar zijn dat dit nog een staartje krijgt tot in 2024.” Want er moet voor iedere reiziger een acceptabel alternatief bestaan, voordat de huidige ov-chipkaart kan verdwijnen.

Moeten de ov-bedrijven eigenlijk helemaal zelf het wiel uitvinden? Er bestaan toch al vergelijkbare betaalsystemen in het buitenland? “Het is een innovatief programma waarbij we heel veel dingen aan het uitvogelen zijn, aan het ontdekken,” stelt de programmadirecteur ov-betalen. “Maar we hebben ook een uitgebreid internationaal netwerk en letten voortdurend op wat daar gebeurt.”

Vernieuwende ov-systemen elders zijn vooral ingericht op gebruik door reizigers in één stad, benadrukt Van Weele. “Bij ons kun je in een heel land van dezelfde betaalmethode gebruikmaken en overstappen tussen alle vervoerders. De complexiteit is wat dat betreft van een andere orde. Wat wij hier uitrollen, daar zijn we als Nederland redelijk uniek in.”