Beruchte crimineel Ridouan Taghi aangekomen in Nederland

Ridouan Taghi. Beeld Sjoukje Bierma

Hij is overgebracht naar de zwaarst beveiligde gevangenis: de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

De uitleveringsprocedure is heel snel gegaan, nadat hij in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur Nederlandse tijd was gearresteerd in een villa in Dubai.

Taghi is hier vastgezet op grond van het ‘bevel gevangenneming’ dat de Amsterdamse rechtbank in september uitvaardigde in de grote liquidatiezaak Marengo, waarin hij hoofdverdachte is. In die zaak zal hij met zestien medeverdachten terechtstaan. In dat proces zijn op 27 en 28 februari weer inleidende zittingen.

In het proces is hij aangeklaagd voor het aanjagen van een lange reeks liquidaties, moordplannen en mislukte onderwereldmoorden.

Zijn vermoede rechterhand Saïd Razzouki is nog altijd voortvluchtig. Op de gouden tip die naar hem leidt staat nog steeds een beloning van 100.000 euro.

Uitleveringsverdrag

Het was even de vraag of Dubai Taghi aan Nederland zou uitleveren, en zo ja hoe voortvarend dat zou kunnen. De landen hebben geen uitleveringsverdrag, maar hadden de procedure al wel intensief voorbereid in de aanloop naar Taghi’s arrestatie.

Marokko, dat over het algemeen goede banden met Dubai onderhoudt, wil Taghi ook hebben. Daar wordt hij gezien als de opdrachtgever voor de moord in november 2017 op de zoon van een hooggeplaatste rechter. Dat was een blunder van de Nederlandse schutters die de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F. hadden moeten vermoorden op het terras van diens luxe koffiebar La Créme in Marrakesh.

Hij had de stoel net verlaten waarop de student vervolgens was gaan zitten, ook in een wit T-shirt.

De schutters zijn in Marokko tot de doodstraf veroordeeld, andere Nederlandse verdachten hebben (zeer) langdurige celstraffen gekregen. Onder hen zijn ook broers Jamal (48) en Morad (31) van Ridouan Taghi.

Het lijkt erop dat Taghi als ongewenst vreemdeling Dubai is uitgezet. Dat zou een vergelijkbare handelswijze zijn als rond zijn medeverdachten Mao en Mario R. (broers) die enkele maanden geleden in Suriname waren gearresteerd en heel snel naar Nederland werden overgebracht, zonder dat er een uitleveringsprocedure was doorlopen. Hun advocaten protesteren tegen die gang van zaken en ‘marteling’ die ze daar zouden hebben ondergaan. Ook in de zaak Taghi liggen dergelijke protesten voor de hand.