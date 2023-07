Berlagebrug vanaf maandag vier maanden dicht voor opknapbeurt

De Berlagebrug wordt opgeknapt. Beeld Dingena Mol

De 99 jaar oude brug over de Amstel – de bouw werd voltooid in 1932 – is een van de meest gebruikte bruggen van de stad, en is daarom hard aan vernieuwing toe. De brug voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen en veroorzaakt al geruime tijd geluidsoverlast.

Ook is de brug maar beperkt beschikbaar tijdens warme periodes, de mechanische uitrusting is versleten, het beweegbare gedeelte van de brug vervormt en het brugwachtershuisje kampt met scheurvorming.

Verscherpte eisen

De brug, naar een ontwerp van Berlage, is een monument. Dat betekent dat aan het ontwerp niet getornd mag worden, terwijl de veiligheidseisen anno 2023 wel zijn verscherpt. Het verkeer is niet alleen enorm toegenomen, trams, bussen en vrachtwagens zijn ook zwaarder geworden.

Van 24 juli tot en met 10 november wordt een nieuw beweegbaar brugdek en een nieuw binnenwerk aangebracht, zodat de brug ‘weer tientallen jaren meekan’, aldus de gemeente. Ook worden de monumentale onderdelen van de brug opgeknapt.

Hulpbrug

De brug wordt afgesloten voor al het verkeer. Voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten komt er tijdens de afsluiting een hulpbrug aan de noordzijde. Auto’s, ander gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer worden omgeleid.

Tegelijkertijd wordt de kruising op de Amsteldijk en de Vrijheidslaan opgeknapt, zodat er meer ruimte komt voor fietsers. Ook werkt het GVB aan het tramspoor en gaat Waternet rioolbuizen vervangen.

