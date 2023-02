‘Beperkt aantal vluchten’ vanaf Schiphol verplaatst in meivakantie

Beeld OLAF KRAAK / ANP

De luchthaven liet eerder deze week weten toch weer een grens te moeten stellen aan het aantal reizigers in de periode van eind maart tot half mei. Dit vanwege een tekort aan mensen bij de bagageafhandeling en op andere afdelingen.

Volgens de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, Barin, is besloten dat er op piekdagen zo’n 5000 stoelen geschrapt gaan worden. De precieze invulling en details komen donderdagochtend naar buiten, maar volgens Barin en reiskoepel ANVR zullen de gevolgen voor passagiers ‘zeer beperkt’ zijn.

De inperking wordt grotendeels opgevangen door luchtvaartmaatschappijen die stoelen nog niet verkocht hebben en deze niet in de verkoop gooien. Barin-voorzitter Marnix Fruitema: “Veruit de meeste vakantiegangers zullen niets van het reizigersplafond merken.”

Verruiming

Dat concludeert ook de ANVR, de brancheorganisaties van reisbedrijven. “Het leek een enorme ingreep van Schiphol, maar het valt uiteindelijk reuze mee,” zegt Hanita van der Meer, woordvoerder van de ANVR. Ze wijst erop dat er onlangs nog een verruiming is gekomen van het aantal passagiers. Dat is gegaan van 50.000 naar ruim 70.000 passagiers per dag.

De ANVR verwacht in elk geval voor de komende periode dat op de meeste dagen de doorstroming op Schiphol goed zal zijn, maar voorziet met name in de meivakantie wel drukke dagen met lange rijen. “We kennen de zwarte zaterdagen in de meivakantie, dat is al jaren zo en die zullen er nu ook wel weer zijn. Maar van chaotische taferelen zoals vorig jaar, waar zoveel mensen hun vluchten moesten missen, zal nu geen sprake zijn.”

Onrust

Van onrust bij vakantiegangers lijkt geen sprake. Bij reisorganisatie Sunweb bijvoorbeeld merken ze niet dat reizigers voorzichtiger zijn met boeken. “Sterker, de boekingen liggen hoger dan ooit,” aldus woordvoerster Martine Langerak.