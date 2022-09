Benzineprijs was dit jaar nog niet zo laag

De brandstofprijzen zijn de laatste maanden naar recordhoogte gestegen. Overigens zijn de prijzen op tal van plaatsen lager dan de adviesprijzen. Beeld Anton Kappers

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine, euro 95, staat nu op 2,092 euro. Dat is bijna twee cent minder dan aan het begin van dit jaar. Dieselrijders hebben minder geluk. Die gemiddelde adviesprijs voor die brandstof is 2,11 euro per liter waardoor diesel nu duurder is dan ooit.

De benzineprijs piekte in juni op 2,50 euro per liter. De olieprijs is al een tijdje aan het dalen en bereikte deze maand de laagste stand van het jaar. In grote delen van de wereld loopt de economische groei terug en dreigt een recessie. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar olie afneemt waardoor de prijs zakt.

Amerikanen

En daar profiteert de automobilist van. Overigens hebben Amerikanen meer profijt van de dalende olieprijs. Olie wordt afgerekend in dollars en die dollar is ten opzichte van de euro duurder geworden. In euro’s is de prijsdaling daarom kleiner dan in dollars.

Dieselrijders hebben minder geluk. Deze maand diesel voor het eerst in de geschiedenis zelfs duurder dan benzine.

Schaarste

Dat diesel duurder is komt door schaarste. De landen van de Europese Unie verbruiken namelijk meer diesel dan ze zelf produceren. Veel diesel werd daarom ingekocht in Rusland, maar dat aanbod is nu grotendeels weggevallen. Dat betekent dat Europa elders de ook daar schaarser wordende diesel moet kopen, wat de prijs opdrijft.