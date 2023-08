Benzine wordt fors duurder in Nederland, verschil met België en Duitsland aanzienlijk

Er dreigt een prijsverschil met benzine in België van meer dan 40 cent. Beeld ANP / ANP

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Vanaf 1 april 2022 had het kabinet de belasting voor ongelode benzine, diesel en LPG verlaagd om de stijging van de energieprijzen te compenseren. Die verlaging is stapsgewijs weer teruggedraaid: de laatste stap is op 1 januari. Dat alleen al zou een verhoging van de benzineprijs met 8,7 cent per liter betekenen, voor diesel 5,6 cent.

Daar komt echter nog een tariefverhoging van 9,9 procent bovenop, omdat de accijnzen geïndexeerd worden: ze groeien mee met de inflatie. Dat betekent voor benzineprijzen dat er per 1 januari 20,95 cent per liter bijkomt, blijkt uit antwoorden die het ministerie van Financiën aan Omtzigt gaf.

Buitensporig

Omtzigt vindt dat de accijnzen nu wel erg buitensporig worden. ‘Per 1 januari dreigen de accijnzen op benzine dus 36 cent per liter hoger te zijn dan in België en 31 cent hoger dan in Duitsland’, rekent hij op X (voorheen Twitter) voor. ‘Het prijsverschil is nog hoger omdat er ook nog btw over accijnzen gerekend wordt’.

Zo dreigt er al met al een prijsverschil met benzine in België van meer dan 40 cent. En een vergelijkbaar verschil met de Duitse benzineprijzen. ‘Dat leidt tot grote grenseffecten. Het leidt tot extra inflatie. Dus regering zal actie moeten ondernemen’, aldus Omtzigt.

Verhoging kilometervergoeding

Demissionair minister Sigrid Kaag van financiën overweegt om de kilometervergoeding die bedrijven aan personeel onbelast mogen geven wat te verhogen. Maar dat kost de staat geld: daar moet wel ruimte voor gevonden worden.

Het is volgens de minister ook nog niet helemaal zeker dat de benzineprijzen daadwerkelijk zoveel omhoog gaan: de Tweede Kamer behandelt binnenkort nog het belastingplan 2024, waarin andere accijnzen afgesproken kunnen worden.

De huidige prijs voor een liter benzine is volgens de ANWB 2,21 euro per liter en 1,91 euro per liter diesel (officiële prijs).