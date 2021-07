Videoserie

Bennettwallaby's: mannetjes, vrouwtjes en een tussenvorm

Van biseksuele Japanse makaken tot interseksuele wallaby’s: niets is vreemd in het liefdesspel van dieren, planten en microben. Het Parool en Artis duiken in de veelkleurige vormen van seksualiteit van de natuur. Dit keer: de bennettwallaby’s.