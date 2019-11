Bende berooft sportzaak in diverse landen

Een grote groep mannen heeft donderdagavond de JD Sports op het Bijlmerplein overvallen. Daarbij zijn veel spullen buitgemaakt. Het past in een patroon: in Engeland en België werd op soortgelijke wijze geplunderd bij winkels van JD.

Op internetfilmpjes is te zien hoe een grote groep mannen de winkel in Zuidoost plundert en er met sportkleding vandoor gaat. Niemand is aangehouden.

De politie onderzoekt of de overval, waarbij ook messen gebruikt werden, onderdeel is van een reeks in verschillende landen. Eind oktober sloeg een grote groep plunderaars toe in een JD Sports in Londen. Woensdag was het in België bij twee filialen raak: in Brussel kwam een grote groep met messen binnen en nam spullen mee, later die dag werd een winkel in Luik overvallen.

Een woordvoerder van JD Sports zegt geschokt te zijn door de plundering in de Bijlmer. “We weten niet of er een verband is met de overvallen in het buitenland, en weten ook niet waarom wij worden uitgekozen. Daar hebben we geen signalen over gehad.” Over de veiligheidssituatie in andere winkels doet de woordvoerder geen uitspraken. “We zijn altijd alert, maar houden voor ons personeel rekening met de huidige situatie. We zijn wel gewoon open.”

Ontslag

In België worden de overvallen gekoppeld aan een incident in een JD-winkel in Luik. Een personeelslid zou zich racistisch hebben geuit tegenover collega’s. Zij is inmiddels ontslagen.

Personeelsleden van de JD Sports op het Bijlmerplein leken vrijdagmiddag niet erg onder de indruk van de plundering van de avond tevoren. Een van de personeelsleden was aanvankelijk geschrokken. “Ze kwamen rennend en schreeuwend binnen, je weet eerst niet wat je overkomt. Ik heb geen wapens gezien. En voordat je doorhebt wat er aan de hand is, zijn ze alweer weg.”

De meeste winkels in de omgeving waren tijdens de overval al gesloten, maar een aantal personeelsleden van een zaak schuin tegenover de JD Sports hoorden een enorm kabaal. “Een hele groep jongens kwam schreeuwend langs onze winkel gerend, een aantal hadden kleding met de labels er nog aan in handen. Het was best bedreigend, ze sloegen ook op onze ramen.”

Een dag na de overval is het business as usual, hoewel er bij de ingang een ingehuurde beveiliger staat. Hij houdt scherp het oog in wie binnenkomt. Stond die er de avond ervoor ook al? “Volgens mij niet,” zegt een van de personeelsleden. “Maar het is toch fijn dat er vandaag iemand staat om de wacht te houden.”