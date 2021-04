Benaderde Kamerlid Smeets jongens voor seks? ‘Ik was 15. Dat is niet in de haak’

Sidney Smeets tijdens de beëdiging in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Quinten was net 17 jaar toen hij op Twitter een bericht kreeg van Sidney Smeets (nu 45). Smeets schrijft dat hij zich ‘een beetje moet inhouden op Twitter’, maar dat Quinten ‘echt superknap is’. De strafrechtadvocaat weet ‘te oud’ te zijn voor de jongen, maar vraagt tien minuten later wel om af te spreken. ‘Onder het genot van een hapje en een drankje.’

De inmiddels 20-jarige Quinten zegt nu: “Ik kwam net uit de kast. Hij had status, leek iemand die ik kon vertrouwen en die mij begreep. Aanvankelijk was ik blij met de aandacht.”

Quinten en Smeets, sinds begin deze maand Tweede Kamerlid namens D66, spraken in 2018 twee keer af in Amsterdam, laat een Whatsappgesprek in het bezit van Het Parool zien.

Voetje vrijen

Verder dan ‘voetje vrijen’ en ‘aaien’ ging het niet, vertelt Quinten. Maar na de laatste afspraak appt Smeets: ‘Ik ben thuis. Helaas alleen.’ Smeets zou willen dat de jongen ‘naast hem’ lag. Quinten reageert niet afwijzend op Smeets’ bericht, maar zegt er drie jaar later wel een vervelend gevoel aan overgehouden te hebben. “Als ik eraan denk, krijg ik rillingen door mijn hele lichaam. Hij speelde met zijn macht op mij in.”

Hij was niet de enige die berichten kreeg van Sidney Smeets, die sinds 2009 als strafrechtadvocaat verbonden is aan Spong Advocaten. Een tiental jongens, ook minderjarigen, verspreiden sinds dinsdagavond op sociale media seksueel getinte berichten die Smeets gestuurd zou hebben via Twitter, Facebook en de homo-datingapp Grindr. D66 is inmiddels een intern onderzoek begonnen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Foutste fantasie

Een van de jongens zegt tegen Het Parool dat hij 16 jaar was, toen hij met Smeets in 2016 op Grindr een match had. De jongen zegt dat hij Smeets had verteld minderjarig te zijn, maar desalniettemin bij hem thuis werd uitgenodigd. “Hij was best wel direct en begon me al snel te zoenen en mijn hoofd naar zijn piemel te leiden. Ik heb hem gepijpt en was ook weer snel buiten.” Een vriend van de jongen én Whatsappgesprekken bevestigen dat de twee hebben afgesproken.

De seks was met consent, benadrukt de inmiddels 19-jarige jongen, maar hij zegt er wel ‘een vreemd gevoel’ aan overgehouden te hebben. Smeets schrijft na de ontmoeting dat de jongen ‘erg goed’ was. Later in het gesprek worden foto’s van minderjarige jongens gedeeld, waarop Smeets reageert dat het zijn ‘foutste fantasie’ is om seks met iemand van onder de 16 te hebben. Smeets schrijft wel het risico te willen nemen als de jongen iemand kent die ‘onder de 16’ is en de jongen hem ‘vertrouwt’.

Tien jaar geleden had een toen 16-jarige scholier ook een match met Smeets. De jongen zou meermaals bij Smeets thuis uitgenodigd zijn en de strafrechtadvocaat zou filmpjes van ‘jonge jongens’ hebben laten zien om hem ‘in de mood’ te brengen. De jongen zegt één keer overgehaald te zijn tot seksuele handelingen. “Eén keer heeft hij mij gepijpt. Ik voelde me daarna heel naar.”

De inmiddels 26-jarige man zegt dat Smeets hem ‘erin luisde’. “Hij is slim en vond aanknopingspunten om op me in te spelen. Maar hij is strafrechtadvocaat bij Spong, dus ik durfde ook niet naar iemand toe te gaan. Hij weet precies wat hij wettelijk wel en niet kan doen.”

Sigrid Kaag

Jelle Kaldenbach (25) kreeg te horen over de persoonlijke berichten die Smeets rondstuurt. Hij kreeg deze zelf niet, maar besloot half maart op Twitter rond te vragen of veel jongens deze ervaringen met Smeets hadden. Hij kreeg al snel van ‘zo’n 10 mensen’ een reactie. Kaldenbach maakte daaruit op dat Smeets het ‘steeds precies legaal’ wist te houden. “Het blijft vaak bij persoonlijke berichten. Maar het is vreemd dat iemand van 45 jaar jongens van 16 tot 18 jaar benadert. Het klopt niet. Zoiets mag niet worden genormaliseerd.”

Ook Jens Bosman (18) zegt als 15-jarige een uitnodiging te hebben gekregen van Smeets. Achter de vraag of hij wil langskomen op zijn advocatenkantoor in Amsterdam, zoekt hij aanvankelijk niks – hij dacht dat hij opviel omdat hij actief twitterde over politiek. “Als ik er nu op terugkijk, is het raar dat een veertiger me uitnodigde. Ik was 15 jaar. Dan is er iets niet in de haak.”

Bosman is inmiddels politiek actief bij Dwars, de jongerenpartij van GroenLinks. Met andere jonge Amsterdammers zit hij in een politieke appgroep. Als Smeets begin deze maand op het punt staat om de Tweede Kamer te betreden, deelt Bosman zijn ervaring in de appgroep. Andere jongens vertellen vergelijkbare verhalen over Smeets.

Frank Lemmers zit als lid van Dwars ook in die appgroep. Hij besluit in samenspraak met andere leden op 31 maart een mail naar een vertrouwenspersoon binnen D66 te sturen. D66 reageert ruim een week later door te zeggen een ‘indringend’ gesprek te zullen hebben met Smeets. Dat gesprek vond afgelopen week plaats met onder anderen partijleider Sigrid Kaag.

Naar aanleiding van de berichten die dinsdag op sociale media opdoken, heeft de top van D66 opnieuw met Smeets gesproken en is er een intern onderzoek ingesteld.

Alle namen van de betrokkenen zijn bekend bij de redactie.