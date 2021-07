Bellers zonder spoed houden huisartsenpost onnodig bezet

Mensen hangen soms wel een uur in de wacht voordat ze iemand bij de huisartsenpost aan de lijn krijgen. Beeld Olaf Smit

Sinds de coronaregels zijn versoepeld, grijpen mensen sneller naar de telefoon om een arts te zien. “Het lijkt alsof ze zijn vergeten waarvoor ze de huisartsenpost moeten bellen,” zegt Harrie Geboers, bestuurder van de huisartsenpost Oost-Brabant.

Want terwijl er honderden meer telefoontjes binnenkomen, is het aantal daadwerkelijke consulten op de huisartsenposten níet hoger dan voor corona. Aan de lijn hangen bijvoorbeeld mensen die een insectenbeet hebben en niet weten wat ze moeten doen. Of patiënten hebben vragen over een vaccinatiebewijs dat nog niet binnen is. “Die vragen over vaccinaties horen echt niet thuis bij een huisarts,” stelt Corine van Geffen, bestuurslid van brancheorganisatie InEen en van de huisartsenposten in Amsterdam.

Normaliter bellen in Amsterdam gemiddeld 4200 mensen per week de huisartsenposten. De afgelopen weken stond de teller op het hoogtepunt op meer dan 6200. In de regio Oost-Brabant kwamen anderhalf keer zoveel vragen binnen: normaliter rond de 1700 in een weekend, twee weken geleden waren dat er dik 2700.

Uur in de wacht

Door de drukte hangen mensen tot een uur in de wacht. Ook zien de huisartsenposten meer patiënten die besluiten om zonder afspraak langs te gaan. “Dat is heel onwenselijk, want wij moeten nog steeds 1,5 meter afstand houden en plannen consulten met de handrem erop,” zegt Henk Meussen, manager van Huisartsendienst Arnhem. “Al snap ik dat als je met een snijwond zit, waar een arts duidelijk iets mee moet, je tóch vast rijdt als je er telefonisch niet doorheen komt.”

Ook besluiten meer mensen de spoedlijn te gebruiken om sneller gehoor te krijgen. “Die zetten we natuurlijk weer terug in de wacht als dat niet terecht is,” aldus Van Geffen. Want die lijn moet écht vrij blijven voor mensen met bijvoorbeeld pijn op de borst, ernstige aanhoudende buikpijn of spraakuitval. Meussen: “We maken ons er wel zorgen om, want bij echte spoed willen we bereikbaar zijn.”

Tijdens de coronapandemie was het juist relatief stil op de huisartsenposten. Veel mensen durfden niet naar de arts. Hoe het komt dat de lijnen nu overbezet raken, durven de bestuurders niet te zeggen.

Drukte bij huisartsen

De drukte lijkt bij huisartsen een waterbedeffect te veroorzaken. Want ook overdag zijn er veel bellers, waardoor het soms lastig is om er doorheen te komen. “Mensen hebben hun zorg uitgesteld, maar nu de inhaalzorg op gang komt, gaan ze bellen. Ook krijgen we ontzettend veel vragen over de vaccinaties,” verklaart Judith van Empel, woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De problemen worden groter, omdat veel huisartsen én huisartsenposten met de bezetting worstelen. Een deel van het personeel helpt namelijk met vaccineren.

Overigens merken de triagisten - die de telefoon opnemen, vragen stellen en zo bepalen wie een arts moet zien - dat mensen ongeduldiger zijn. Geboers: “Ze moeten zo lang aan de telefoon wachten dat er meer agressie is. We hopen op meer begrip, wij vinden het ook vervelend dat de wachttijden zo hoog oplopen.”

De huisartsenposten hopen dat patiënten bij klachten eerst zelf op thuisarts.nl lezen wat ze kunnen doen en alleen naar de huisartsenpost bellen als het écht noodzakelijk is. “Bij twijfel moeten mensen natuurlijk altijd bellen, maar gebruik ook het gezonde verstand,” besluit Meussen.