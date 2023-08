België gaat concurreren met banken (en dat is ook voor Nederlandse spaarders interessant)

Wie zijn spaargeld een jaar kan missen en uitleent aan de Belgische staat, krijgt zijn inleg plus netto 2,81 procent rente terug. Beeld Getty Images/iStockphoto

1 Waar gaat dit over?

Rente op spaargeld. In België leeft, net als in Nederland, ergernis over de uiteenlopende rentes bij commerciële banken. De rente die een particulier betaalt op zijn hypotheek of andere leningen is flink gestegen, tot 4,9 procent. De rente die eenzelfde particulier ontvangt op zijn spaargeld stijgt veel langzamer: tot nu zo’n 1,7 procent. Intussen zagen de grote banken hun winsten in de eerste helft van dit jaar verdubbelen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Politici in Nederland en België riepen banken dit voorjaar al op hun spaarrente te verhogen, maar veel effect heeft dat nog niet gehad.

2 Wat is nieuw?

De Belgische regering gaat nu naar eigen zeggen rechtstreeks concurreren met banken om die zo te dwingen hun spaarrente te verhogen. Vanaf donderdag tot 1 september kunnen inwoners van de Europese Unie inschrijven op een zogeheten staatsbon: een lening bij de Belgische staat. De rente is dinsdag bekendgemaakt: 3,30 procent. En de belasting op die rente is ook nog eens de helft lager dan die bij een commerciële bank in België: 15 procent in plaats van 30 procent. De looptijd is één jaar, in plaats van de drie tot tien jaar die bij staatsleningen gebruikelijk is. Intekenen kan eenvoudig online, zonder tussenpersoon, via www.destaatsbons.be.

3 Hoeveel levert het op?

Wie zijn spaargeld een jaar kan missen en uitleent aan de Belgische staat, krijgt over één jaar zijn inleg plus netto 2,81 procent rente terug. Dat is nog altijd minder dan de inflatie, maar er bestaat op dit moment geen risicoloze spaarvorm die evenveel rente biedt als de inflatie. En die 2,81 procent netto is een stuk hoger dan bij een normale spaarrekening. En een bankrekening openen is niet nodig. Het is lucratiever dan de bestaande termijndeposito’s, waar geld ook voor een jaar wordt vastgezet. Geld vastzetten bij een buitenlandse bank kan nog wel meer opleveren, maar dan geldt vaak een minimuminleg. En de spaarder moet koudwatervrees overwinnen. Het risico dat de Belgische overheid failliet gaat is bijzonder klein.

4 Is het interessant voor Nederlandse spaarders?

Ja, want België bedient ‘particulieren uit de hele Europese Unie’. Maar, lees de bijsluiter goed. Voor wie ruim in z’n jasje zit en het ingelegde bedrag écht een jaar kan missen, kan het interessant zijn, zegt Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Tilburg University. “Maar je kunt het dus niet tussentijds terugkrijgen, dus je moet het wel echt kunnen missen. Maar dan is het, gezien de rente, zeker een optie.” Al is het de vraag of Nederlanders massaal zullen intekenen. “Nederlanders zijn honkvast, de meesten hebben hun spaargeld bij de grote banken staan en laten het daar. Ze klagen wel, maar het geld blijft er vaak toch.” Wachten op een staatsbon van het Nederlandse kabinet lijkt geen goede strategie. Minister Sigrid Kaag (Financiën) zei woensdag dat zo’n initiatief iets is voor de formatie, voor na de verkiezingen. “Niet voor een demissionair kabinet.”

5 Wat is het verschil met normale staatsobligaties?

Normale Nederlandse staatsobligaties lijken verdacht veel op het Belgische initiatief. Maar die zijn ingewikkelder, want je moet naar de bank of naar een ‘broker’, een tussenpersoon. Bij het zogeheten ‘kortlopend schuldpapier’ dat door de Nederlandse overheid wordt uitgegeven en een looptijd van een jaar heeft, is de rente op dit moment ook zo’n 3,4 procent bruto. Dat is ook kassa dus. Maar er zijn verschillen. Veel obligaties die gunstiger rente uitkeren, hebben een langere looptijd, vaak drie tot tien jaar. Benink: “Je kunt daarentegen een obligatie wel tussentijds verkopen, al kan dat natuurlijk met verlies zijn. Maar in geval van nood zit je dan niet vast.”

6 Hoe reageren de banken in België?

De banken spreken van valse concurrentie. Maar een grote en een kleine bank hebben maandag hun rente wel zo verhoogd dat ze hun spaarders precies hetzelfde rendement bieden als de staatsbon. In die zin is het initiatief van de Belgische regering nu al winstgevend.